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Prof. Dr. Işık: Koronavirüs anne rahminde çocuğa geçmiyor

Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği (TSRM) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Zeki Işık: Gebe kalmış olanlar için endişeye gerek yok. Ancak elimizdeki veriler geç gebelik haftasına ilişkin. Erken gebelikte veriler henüz çok az. Bizim önerimiz yine de dikkatli olmak
 20 Mart 2020 12:19
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Prof. Dr. Işık: Koronavirüs anne rahminde çocuğa geçmiyor

Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği (TSRM) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Zeki Işık, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) özellikle geç gebelik döneminde anne karnındaki bebeğe zarar vermediğini belirtti.

Prof. Dr. Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TSRM'nin Türkiye'nin üreme alanındaki en büyük yan dal derneklerinden olduğunu söyledi.

Koronavirüsün gebelere ve anne karnındaki bebeğe etkisi üzerine tartışmalar olduğuna işaret eden Işık, "Şu ana kadar koronavirüsle karşılaşmış, enfekte olmuş hastalar arasında bilinen 9 civarında gebe var. Hepsi de sağlıkla doğumlarını yaptı. İçlerinden sadece biri ağır zatürreye yakalandı ve yoğun bakıma alındı. Ona rağmen canlı olarak çocuğunu doğurdu. Şu anda da iyi durumda." dedi.

- "Gebelerin korkmasına gerek yok"

Koronavirüs konusunda hamileler ile gebe olmayanların aynı yüzde oranıyla hastalandığına dikkati çeken Işık, hastalık sürecinin de aynı şekilde ilerlediğini belirtti.

Işık, "Elimizdeki veriler, koronavirüsün anne rahminde çocuğa geçmediği yönünde. O bakımdan gebe kalmış olanlar için endişeye gerek yok. Şunu da unutmamak lazım, elimizdeki veriler geç gebelik haftasına ilişkin. Erken gebelikte veriler henüz çok az. Bizim önerimiz yine de dikkatli olmak." diye konuştu.

Gebeliğin bu hastalığın seyrini değiştirmediğini anlatan Işık, "Büyük bir sıkıntı yok ama hastalık herkes için sıkıntı. Özellikle yaşlılar, kortizon ya da kemoterapi alanlarda ağır seyrediyor. Salgınların olduğu dönemde anne ve çocuk sağlığı açısından tıbbi hizmetlere erişimde sorunlar olabilir." ifadelerini kullandı.

Koronavirüsün influenza (grip) ile karşılaştırılmaması gerektiğini çünkü mevsimsel gribin gebelikte çok daha büyük sorunlara yol açabildiğini dile getiren Işık, "Zika virüsü de bebekte anomaliye neden olan bir virüs ama aynı şey koronavirüste söz konusu değil." dedi.

Prof. Dr. Ahmet Zeki Işık, şu anda tüp bebek, infertilitede yumurta toplama ve embriyo oluşturma çalışmalarını sürdürdüklerini ancak transfer işlemlerini askıya aldıklarını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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