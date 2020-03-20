Sahte içkiden zehirlenen iki kardeşten biri öldü
|20 Mart 2020 12:24
|Yazdır
Beylikdüzü'nde sahte içki tükettikleri tespit edilen 2 kardeşten biri hayatını kaybederken, diğerinin de yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Yakuplu Mahallesi'nde ikamet eden Türkmenistan uyruklu kardeşler Şakir B.(35) ve Zakir B. (24) dün akşam kendi imkanlarıyla Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne gitti.
Sahte içki zehirlenmesi tanısıyla tedavi altına alınan kardeşlerden Şakir B. hayatını kaybetti. Zakir B.'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
İki kardeşin, tekstil işlerinde çalıştığı öğrenildi.
- Sahte içkiden dolayı 5 kişi gözaltına alındı
Türkmen kardeşlerin dün Zeytinburnu'nda sahte alkol içtiği bilgisi üzerine polisin yaptığı operasyonda 4 Türkmen şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda saf alkol satarak Esenlerde bir Türkmenin ölümüne sebep olan 1 şahsın daha yakalandığı bildirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Koronavirüs'e karşı sosyal farkındalık videosu
16 Mart 2020 08:18
|İBB başkan danışmanlarının maaşlarına zam
12 Mart 2020 22:23
|İBB Meclisi, 202 kadro alımı talebini reddetti
12 Mart 2020 22:18
|Bu okulda günde 6 ton dezenfektan üretiliyor
12 Mart 2020 20:39
|Defne Samyeli şikayet etti, Mustafa Sandal ifadeye çağrıldı
10 Mart 2020 10:42
|10 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
10 Mart 2020 00:03
|Hayat mücadelesi ve azmiyle örnek oldu
07 Mart 2020 23:16
|AB Konseyi Başkanı, yarın Türkiye'ye gelecek
03 Mart 2020 22:06
|Yozgat'ta FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı
03 Mart 2020 14:16
|SİHA'lar hareket halindeki rejim konvoyunu böyle vurdu
02 Mart 2020 10:50