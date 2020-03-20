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Sahte içkiden zehirlenen iki kardeşten biri öldü

Beylikdüzü'nde sahte içki tükettikleri tespit edilen 2 kardeşten biri hayatını kaybederken, diğerinin de yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği bildirildi.
 20 Mart 2020 12:24
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Sahte içkiden zehirlenen iki kardeşten biri öldü

Beylikdüzü'nde sahte içki tükettikleri tespit edilen 2 kardeşten biri hayatını kaybederken, diğerinin de yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Yakuplu Mahallesi'nde ikamet eden Türkmenistan uyruklu kardeşler Şakir B.(35) ve Zakir B. (24) dün akşam kendi imkanlarıyla Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne gitti.

Sahte içki zehirlenmesi tanısıyla tedavi altına alınan kardeşlerden Şakir B. hayatını kaybetti. Zakir B.'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

İki kardeşin, tekstil işlerinde çalıştığı öğrenildi.

- Sahte içkiden dolayı 5 kişi gözaltına alındı

Türkmen kardeşlerin dün Zeytinburnu'nda sahte alkol içtiği bilgisi üzerine polisin yaptığı operasyonda 4 Türkmen şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda saf alkol satarak Esenlerde bir Türkmenin ölümüne sebep olan 1 şahsın daha yakalandığı bildirildi.
Anadolu Ajansı
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