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Koronavirüs nedeniyle lokanta sahibinden ücretsiz paça çorbası ikramı

Tokat'ta bir lokanta sahibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında esnafa kelle paça çorbası ikram etti.
 20 Mart 2020 12:59
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Koronavirüs nedeniyle lokanta sahibinden ücretsiz paça çorbası ikramı

Kentte faaliyet gösteren bir lokantanın sahibi Hakan Kutlay, esnafa yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında ücretsiz kelle paça çorbası dağıttı.

Kutlay, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs ile mücadele kapsamında ne yapabileceklerini düşündüklerini ve çorba dağıtmaya karar verdiklerini söyledi.

Esnafa ücretsiz kelle paça çorbası ikram ettiklerini dile getiren Kutlay, "Yüzde 100 kemik suyu. Bağışıklığımızı kuvvetlendirmesi için paça çorbası dağıtmaya karar verdik. Esnaftan çok güzel tepkiler aldık. Herkes memnun." dedi.

Esnaf Mustafa Baylan da salgından hep birlikte mücadele ederek kurtulacaklarını vurgulayarak, "Vücut dirençli olursa bu salgınla savaşmamız da artacaktır." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı
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