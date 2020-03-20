Vücut geliştirme şampiyonu polis memurunun hedefi dünya şampiyonluğu
|20 Mart 2020 12:38
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Vücut Geliştirme ve Fitness Türkiye Şampiyonası'nda birincilik elde eden polis memuru Orhan Ayten'in hedefi ülkesini Avrupa'nın ardından dünyada da temsil etmek.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Osmaniyeli polis memuru Ayten, İstanbul'da 4-8 Mart'ta Özer Baysal Vücut Geliştirme Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Vücut Geliştirme ve Fitness Türkiye Şampiyonasında Avrupa milli takım seçmelerinde 1,80 klasik vücut geliştirme kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.
Avrupa'da Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanan Ayten, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı Sümerpark'taki spor salonunda çalışmalarını sürdürüyor.
Ayten, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 yıldır kentte özel koruma olarak görev yaptığını söyledi.
Vücut Geliştirme ve Fitness Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu seçildiğini dile getiren Ayten, "Avrupa'da Türkiye'yi temsil etmeyi ve dünya şampiyonluğuna gitmeyi hedefliyorum." dedi.
Ayten, Diyarbakır'ın sosyal ve spor aktiviteler için çok büyük avantajlarının bulunduğunu ifade ederek, Diyarbakırlı gençlerin bu spor avantajlarından yararlanmasını istediğini aktardı.
Diyarbakır'da çok büyük spor kompleksleri olduğunu anlatan Ayten, Diyarbakırlı gençlere bir spor kulübüne üye olup, kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu.
Ayten, 15 yıldır vücut geliştirme sporunda aktif olarak yer aldığını kaydederek, bu branşta şampiyonaya gitmesinde Diyarbakır'ın büyük katkısının olduğunu vurguladı.
Vücut geliştirme branşında Türkiye'yi Avrupa'da temsil edeceğini hatırlatan Ayten, ülkesini dünyada da en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.
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