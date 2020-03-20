Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında tutuklu sayısı 18'e çıktı
|20 Mart 2020 12:46
|Yazdır
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belediyeden usulsüz ödeme aldıkları iddiasıyla C.Ö. ve A.G'nin ardından T.Ç. ve Ö.Y'yi de gözaltına aldı.
Ö.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Adliyeye çıkarılan zanlılardan A.G, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, C.Ö. ve T.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
A.G'nin de tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 18'e çıktı.
- Soruşturma süreci
Yalova Belediyesi yetkililerince 6 Şubat'ta, Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, ardından da savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.
Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat E'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan K. ve müteahhit Bekir B. tutuklanmış, gözaltına alınan zanlılardan belediye personeli S.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Daha sonra gözaltına alınan Güleç'in sekreteri B.T. ile soruşturma dosyasında adı geçen bir şirketin muhasebe personeli O.G. de tutuklanmış, Güleç'in şoförü B.E. adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Ayrıca, T.T, H.Ç. ve E.G. de cezaevine gönderilmişti.
Belediyeden usulsüz ödeme aldıkları iddia edilen 8 zanlının daha tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 17'ye yükselmişti.
Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç, 27 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmış, Salman hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İhaleye karşı çıkan doktor, sekreter tarafından darp edildi
27 Şubat 2020 10:29
|Yalova Belediyesi'nde yolsuzluktan 3 kişiye gözaltı
26 Şubat 2020 02:12
|Bakanlık mutemedi, Şubat ayı maaşlarını çaldı
19 Şubat 2020 08:29
|Belediyede sarı zarfla rüşvet trafiği kamerada
18 Şubat 2020 08:00
|Yalova Belediyesi: Tutuklanan şahıs 41 kez dolandırmış
14 Şubat 2020 12:33
|Belediye memuru, 22 milyon TL'yi zimmetine geçirip kayboldu
07 Şubat 2020 16:00
|Rüşven alan 2 tapu memuru tutuklandı
18 Ocak 2020 14:56
|Rüşvet iddiasının sebebi Togo Kuleleriymiş!
19 Aralık 2019 17:25
|Gümrükte rüşvet operasyonunda 18 şüpheliye gözaltı
07 Ekim 2019 12:26
|Köstebek polislere 150-200 bin TL rüşvet
26 Eylül 2019 09:40