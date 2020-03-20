1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında tutuklu sayısı 18'e çıktı

Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında bir şüpheli daha tutuklandı.
 20 Mart 2020 12:46
Yazdır
Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında tutuklu sayısı 18'e çıktı

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belediyeden usulsüz ödeme aldıkları iddiasıyla C.Ö. ve A.G'nin ardından T.Ç. ve Ö.Y'yi de gözaltına aldı.

Ö.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Adliyeye çıkarılan zanlılardan A.G, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, C.Ö. ve T.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

A.G'nin de tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 18'e çıktı.

- Soruşturma süreci

Yalova Belediyesi yetkililerince 6 Şubat'ta, Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, ardından da savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.

Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat E'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan K. ve müteahhit Bekir B. tutuklanmış, gözaltına alınan zanlılardan belediye personeli S.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Daha sonra gözaltına alınan Güleç'in sekreteri B.T. ile soruşturma dosyasında adı geçen bir şirketin muhasebe personeli O.G. de tutuklanmış, Güleç'in şoförü B.E. adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Ayrıca, T.T, H.Ç. ve E.G. de cezaevine gönderilmişti.

Belediyeden usulsüz ödeme aldıkları iddia edilen 8 zanlının daha tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 17'ye yükselmişti.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç, 27 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmış, Salman hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İhaleye karşı çıkan doktor, sekreter tarafından darp edildi
27 Şubat 2020 10:29		 Yalova Belediyesi'nde yolsuzluktan 3 kişiye gözaltı
26 Şubat 2020 02:12
Bakanlık mutemedi, Şubat ayı maaşlarını çaldı
19 Şubat 2020 08:29		 Belediyede sarı zarfla rüşvet trafiği kamerada
18 Şubat 2020 08:00
Yalova Belediyesi: Tutuklanan şahıs 41 kez dolandırmış
14 Şubat 2020 12:33		 Belediye memuru, 22 milyon TL'yi zimmetine geçirip kayboldu
07 Şubat 2020 16:00
Rüşven alan 2 tapu memuru tutuklandı
18 Ocak 2020 14:56		 Rüşvet iddiasının sebebi Togo Kuleleriymiş!
19 Aralık 2019 17:25
Gümrükte rüşvet operasyonunda 18 şüpheliye gözaltı
07 Ekim 2019 12:26		 Köstebek polislere 150-200 bin TL rüşvet
26 Eylül 2019 09:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
06:51 - Web Tapu'ya talep yağdı: Dijital ortamda sistem nasıl işliyor?06:50 - ABD'yi sarsan koronavirüs iddiası: İstihbarat ocak ayında uyarmış06:40 - Uzmanlar vatandaşı uyardı: Makarna değil sebze yiyin!06:20 - Sıcaklık yurt genelinde artacak- Haritalı06:10 - Cemaatle namaz kılmak sünnet, insan sağlığını korumak farzdır02:12 - İçişleri Bakanlığı'ndan asker uğurlamalarında sosyal mesafe uyarısı02:00 - Türkiye, test-vaka sayısında, İspanya'ya göre iyi durumda00:57 - Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik00:54 - Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik00:49 - Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
00:30 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:23 - Uzmanlık eğitimi alan hekimler, virüsle mücadeleye dahil olacak00:02 - 21 Mart 2020'den önemli gündem başlıkalrı23:56 - Yurtlarda karantinada olanlar da sağlık çalışanlarını alkışladı23:55 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklama: Evden çıkmayalım23:50 - İtfaiyecilerden sağlıkçılara 'alkışlı ve sirenli' destek23:45 - TÜDKİYEB: Kırmızı ette sıkıntı yok, tüketicilerimiz rahat olsun23:41 - Çin'in İstanbul Başkonsolosluğundan sağlık çalışanlarına destek videosu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Uzmanlık eğitimi alan hekimler, virüsle mücadeleye dahil olacak
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Türkiye, test-vaka sayısında, İspanya'ya göre iyi durumda
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik
21 Mart 2020'den önemli gündem başlıkalrı
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik
Sıcaklık yurt genelinde artacak- Haritalı
İçişleri Bakanlığı'ndan asker uğurlamalarında sosyal mesafe uyarısı
Uzmanlar vatandaşı uyardı: Makarna değil sebze yiyin!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pimapen 1
italya'da 627 kişinin ölmesi 1
herkes kendi ohal'ini ilan etsin 4
corona virüs vaka sayısı 4
pandemi 1
suriyeli kadının altız doğurması 2
bunca uyarıya rağmen yaşlıların dışarıya çıkması 1
18.03.2020 corona virüsü toplantısı 1
acil olmayan ameliyatların ertelenmesi 1
temel reis 3
SON İLANLAR
Burdur Belediyesi 24 Geçici İşçi Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Mardin Savur Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Usper 11 İşçi Alacak
Erzurum Tekman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Subeton 1 İşçi Alacak
Çorum Ortaköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
Çorum Oğuzlar Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam