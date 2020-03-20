Türkiye özel uçakla getirdi, bavulu geç geldi diye isyan etti
Birçok ülke koronavirüs endişesiyle kendi vatandaşlarını kabul etmezken, ölüm oranının yüksek olduğu Avrupa ülkesinden kurtarılan bir kadın verilen hizmeti beğenmedi
|20 Mart 2020 14:02
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Koronavirüsün tüm Avrupa'da hızla yayılması ve binlerce kişinin ölümüne yol açması üzerine Türkiye, 9 Avrupa ülkesinden dönmek isteyen Türk vatandaşlarını mağdur etmedi.
ÖZEL UÇAKLA GETİRİLDİ
Özel seferler düzenlenerek Avrupa'da yaşayan vatandaşlar, Türkiye'ye getirildi. Gelenler de çeşitli yurtlarda, 14 gün boyunca tedbir amaçlı karantinaya alındı.
BAVUL İSYANI
Türkiye dışında Avrupa'dan vatandaşlarını bu ölçekte tahliye eden başka bir ülke olmazken, tahliye esnasında 15 dakika beklediği için isyan eden biri ortaya çıktı.
Uçaktan indikten sonra bavullarını bulamadığını söyleyen kadın, çektiği görüntüleri de sosyal medya hesabından yayınladı.
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