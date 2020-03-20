20'yi aşkın AVM kapısını kapattı. İşte kapanan AVM'ler
|20 Mart 2020 13:06
|Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'evinizden çıkmayın' uyarısının ardından Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) yönetimi tarafından, toplum ve perakendecinin de talepleri doğrultusunda alınan AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararının ardından alışveriş merkezleri bir bir kapılarını kapatmaya başladı.
İşte yapılan çağrıların ardından kapılarını kapatan AVMler...
İstanbul Acıbademdeki Akasya AVM
İstanbul Esenyurt'taki Akbatı AVM
İstanbul Kadıköy'deki Optimum AVM
İstanbul Nişantaşı'ndaki City's AVM
İstanbul Kadıköy'deki KOZZY AVM
İstanbul Kartal'daki Piazza AVM
İstanbul Küçükyalı'daki Hilltown AVM
İstanbul Cevahir AVM
İstanbul Avcılar'daki Pelican Mall
Bursa / As Outlet AVM
Bursa Kent Meydanı AVM
Bursa Özdilek Nilüferk Park Bursa AVM Faaliyet saatleri 12.00-20.00 saatleri arasına çekildi.
Bursa Korupark AVM Faaliyet saatleri 12.00-20.00 saatleri arasına çekildi.
Bursa Zafer Plaza AVM Faaliyet saatleri 12.00-20.00 saatleri arasına çekildi.
Bursa CarrefourSA Bursa AVM Faaliyet saatleri 12.00-20.00 saatleri arasına çekildi.
Bursa Suryapı Marka AVM Faaliyet saatleri 12.00-20.00 saatleri arasına çekildi.
Bursa Anatolium Bursa AVM? Faaliyet saatleri 12.00-20.00 saatleri arasına çekildi.
Ankara - Ankamall AVM - 110 dükkan kapatma kararı aldı.
Ankara Eryaman Metromall AVM: Migros, Rossmann ve eczaneler açık olacak.
Ankara Arcadium AVM
Ankara Armada AVM
Sakarya Serdivan AVM
Samsun Canik - Lovelet Outlet ve Piazza AVM
Samsun Atakum - City Mall AVM ve Yeşilyurt AVM
Samsun İlkadım- Bulvar AVM
Kahramanmaraş Piazza AVM
Memurlar.net tarafından güncelleniyor
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|BDDK'dan finansal kuruluşlarla ilgili tavsiye kararı
20 Mart 2020 22:34
|Gaziantep'te ürünlere fahiş fiyat uygulayan 19 firmaya para cezası
20 Mart 2020 22:11
|Makarnalık buğday üretimi arttı, patates ve soğan stoku yeterli
20 Mart 2020 11:09
|Koronavirüs endişesi tek kullanımlık plastiklere talebi artırdı
20 Mart 2020 11:08
|İşsizlik oranı açıklandı
20 Mart 2020 10:09
|Fitch global ekonomi için büyüme tahminini düşürdü
20 Mart 2020 08:12
|Devlet piyasaya kol kanat gerdi
20 Mart 2020 06:11
|2 Türk, Forbes'ın '30 yaş altı 30 Avrupa' listesine girdi
19 Mart 2020 22:19
|Koronavirüs salgını çalışma hayatı değiştirmeye başladı
19 Mart 2020 22:14
|Ekonomist Bartu Soral: 100 milyarlık destek paketi zayıf
19 Mart 2020 18:12