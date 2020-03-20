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20'yi aşkın AVM kapısını kapattı. İşte kapanan AVM'ler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'evinizden çıkmayın' uyarısı sonrası bugün Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği tarafından AVM'ler için alınan kapatılma yönündeki tavsiye kararın ardından AVM'ler bir bir kapatılıyor.
 20 Mart 2020 13:06
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20'yi aşkın AVM kapısını kapattı. İşte kapanan AVM'ler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'evinizden çıkmayın' uyarısının ardından Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) yönetimi tarafından, toplum ve perakendecinin de talepleri doğrultusunda alınan AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararının ardından alışveriş merkezleri bir bir kapılarını kapatmaya başladı.

İşte yapılan çağrıların ardından kapılarını kapatan AVMler...

İstanbul Acıbademdeki Akasya AVM

İstanbul Esenyurt'taki Akbatı AVM

İstanbul Kadıköy'deki Optimum AVM

İstanbul Nişantaşı'ndaki City's AVM

İstanbul Kadıköy'deki KOZZY AVM

İstanbul Kartal'daki Piazza AVM

İstanbul Küçükyalı'daki Hilltown AVM

İstanbul Cevahir AVM

İstanbul Avcılar'daki Pelican Mall

Bursa / As Outlet AVM

Bursa Kent Meydanı AVM

Bursa Özdilek Nilüferk Park Bursa AVM Faaliyet saatleri 12.00-20.00 saatleri arasına çekildi.

Bursa Korupark AVM Faaliyet saatleri 12.00-20.00 saatleri arasına çekildi.

Bursa Zafer Plaza AVM Faaliyet saatleri 12.00-20.00 saatleri arasına çekildi.

Bursa CarrefourSA Bursa AVM Faaliyet saatleri 12.00-20.00 saatleri arasına çekildi.

Bursa Suryapı Marka AVM Faaliyet saatleri 12.00-20.00 saatleri arasına çekildi.

Bursa Anatolium Bursa AVM? Faaliyet saatleri 12.00-20.00 saatleri arasına çekildi.

Ankara - Ankamall AVM - 110 dükkan kapatma kararı aldı.

Ankara Eryaman Metromall AVM: Migros, Rossmann ve eczaneler açık olacak.

Ankara Arcadium AVM

Ankara Armada AVM

Sakarya Serdivan AVM

Samsun Canik - Lovelet Outlet ve Piazza AVM

Samsun Atakum - City Mall AVM ve Yeşilyurt AVM

Samsun İlkadım- Bulvar AVM

Kahramanmaraş Piazza AVM

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