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Müşterilerini ateş ölçerek içeri alıyorlar

Samsun'un İlkadım ilçesinde, börek ve tatlı üreten bir firma yetkilileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı iş yerine gelenleri ateşlerini ölçtükten sonra içeri alıyor.
 20 Mart 2020 14:00
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Müşterilerini ateş ölçerek içeri alıyorlar

Derebahçe Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yeri, koronavirüs salgınına karşı ateş ölçerli önlem aldı.

İşletmeye gelenlere önce kolonya ikram eden firma yetkilileri, daha sonra müşterilerin ateşlerini ölçüyor. Gelen kişinin ateşi normalse içeriye girmesine izin veriliyor.

İş yerini denetlemeye giden Samsun Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ile Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrolörü de ateşleri ölçülerek içeri alındı.

İşletme müdürü Elif Çakır, basın mensuplarına, koronavirüs salgınına karşı kendilerinin de önlem aldıklarını söyledi.

Salgının insanlar arasında çok kolay yayılabildiğine işaret eden Çakır, "Biz, gıda üretimi yapan bir işletmeyiz. Müşterilerimizin sağlıklı gıda tüketmesi için önlemlerimizi aldık. Alışverişe gelen tüm müşterilerimizi kapıda karşılıyoruz. Önce kendilerine ellerini dezenfekte etmeleri için kolonya sunuyoruz. Ardından ateşini ölçüyoruz. Tüm çalışanlarımız maskeli ve eldivenli. Salgın azalıncaya kadar bu şekilde tedbiri elden bırakmayacağız." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam da salgına karşı gıda güvenliği için tüm işletmeleri denetlediklerini belirtti.

Samsun'daki çoğu işletmenin salgına karşı önlem aldığını anlatan Sağlam, "Gıda işletmelerinin virüsün yayılmaması için 10 altın kuralı uygulamasını istiyoruz. Öncelikle işletmeler personelin sağlığına dikkat etmeli. Ulaşımı kolay olan yerlere dezenfekte koymalılar. Kullanılmayan boş kasa ve materyalleri işletmeden uzak tutmalılar. Çöpleri kısa aralıklarla işletmeden uzaklaştırmalılar. Ekipmanlarının temizliğine ve hijyene dikkat etmeliler." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Abdülkadir Dizman da tedbirler kapsamında işletmeleri sık sık denetlediklerini, hijyen kurallarına uymayanlara idari para cezası uygulandığını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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