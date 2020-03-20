1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,03 artışla 87.775,95 puana çıktı.
 20 Mart 2020 13:20
Yazdır
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,03 artışla 87.775,95 puana çıktı.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,75, holding endeksi yüzde 2,32 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri kazandırırken, en fazla kazandıran yüzde 7,56 ile finansal, kiralama, faktoring oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin devam etmesine karşın, merkez bankaları ve hükümetlerin ekonomiyi destekleme adımlarıyla küresel piyasalarda toparlanmaların görüldüğünü ifade etti.

ABD ve Avrupa borsalarında dünkü yüzde 2'leri aşan yükselişler sonrası bugün Güney Kore'de Kospi endeksinin yaklaşık yüzde 7,5 değer kazandığına dikkati çeken analistler, Borsa İstanbul'da da gün boyu alıcılı bir seyir izlenmesinin beklendiğini bildirdi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de 2. el konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda tepki yükselişinin kısa vadeli trende dönüşebileceğini vurguladı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
20 Mart 2020 18:52		 Borsa, günü yükselişle tamamladı
20 Mart 2020 18:27
Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
20 Mart 2020 17:27		 Dövizde gün sonu fiyatları
20 Mart 2020 17:20
Çeyrek altın ne kadar?
20 Mart 2020 12:40		 Gün ortası döviz fiyatları
20 Mart 2020 12:14
Gram altın 314,4 lira seviyelerinde
20 Mart 2020 10:57		 Borsa güne yükselişle başladı
20 Mart 2020 10:08
Güne başlarken döviz fiyatları
20 Mart 2020 09:43		 Borsa, günü düşüşle tamamladı
19 Mart 2020 18:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
06:51 - Web Tapu'ya talep yağdı: Dijital ortamda sistem nasıl işliyor?06:50 - ABD'yi sarsan koronavirüs iddiası: İstihbarat ocak ayında uyarmış06:40 - Uzmanlar vatandaşı uyardı: Makarna değil sebze yiyin!06:20 - Sıcaklık yurt genelinde artacak- Haritalı06:10 - Cemaatle namaz kılmak sünnet, insan sağlığını korumak farzdır02:12 - İçişleri Bakanlığı'ndan asker uğurlamalarında sosyal mesafe uyarısı02:00 - Türkiye, test-vaka sayısında, İspanya'ya göre iyi durumda00:57 - Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik00:54 - Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik00:49 - Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
00:30 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:23 - Uzmanlık eğitimi alan hekimler, virüsle mücadeleye dahil olacak00:02 - 21 Mart 2020'den önemli gündem başlıkalrı23:56 - Yurtlarda karantinada olanlar da sağlık çalışanlarını alkışladı23:55 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklama: Evden çıkmayalım23:50 - İtfaiyecilerden sağlıkçılara 'alkışlı ve sirenli' destek23:45 - TÜDKİYEB: Kırmızı ette sıkıntı yok, tüketicilerimiz rahat olsun23:41 - Çin'in İstanbul Başkonsolosluğundan sağlık çalışanlarına destek videosu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Uzmanlık eğitimi alan hekimler, virüsle mücadeleye dahil olacak
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Türkiye, test-vaka sayısında, İspanya'ya göre iyi durumda
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik
21 Mart 2020'den önemli gündem başlıkalrı
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik
Sıcaklık yurt genelinde artacak- Haritalı
İçişleri Bakanlığı'ndan asker uğurlamalarında sosyal mesafe uyarısı
Uzmanlar vatandaşı uyardı: Makarna değil sebze yiyin!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pimapen 1
2005 basımı kehanetler kitabı 1
enver aysever hakkında soruşturma başlatılması 2
vaka sayısı binleri geçti 3
konya'da 65 yaş üstü kişilere toplu taşımanın ücretli olması 1
pandemi 1
tv bilgi yarışmaları 1
bunca uyarıya rağmen yaşlıların dışarıya çıkması 1
bankalara,kasaplara teker teker girilmesi 1
murat boz'un sokağa çıkın çağrısı 1
SON İLANLAR
Burdur Belediyesi 24 Geçici İşçi Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Mardin Savur Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Usper 11 İşçi Alacak
Erzurum Tekman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Subeton 1 İşçi Alacak
Çorum Ortaköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
Çorum Oğuzlar Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam