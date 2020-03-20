Borsa günün ilk yarısında yükseldi
|20 Mart 2020 13:20
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,03 artışla 87.775,95 puana çıktı.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,75, holding endeksi yüzde 2,32 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri kazandırırken, en fazla kazandıran yüzde 7,56 ile finansal, kiralama, faktoring oldu.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin devam etmesine karşın, merkez bankaları ve hükümetlerin ekonomiyi destekleme adımlarıyla küresel piyasalarda toparlanmaların görüldüğünü ifade etti.
ABD ve Avrupa borsalarında dünkü yüzde 2'leri aşan yükselişler sonrası bugün Güney Kore'de Kospi endeksinin yaklaşık yüzde 7,5 değer kazandığına dikkati çeken analistler, Borsa İstanbul'da da gün boyu alıcılı bir seyir izlenmesinin beklendiğini bildirdi.
Analistler, öğleden sonra ABD'de 2. el konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda tepki yükselişinin kısa vadeli trende dönüşebileceğini vurguladı.
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