1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Pazar ve marketlerde seçmeceye yasak geldi

Bakan Pekcan, pazar ve marketlerde sebze ve meyvelerin seçilerek alınmasının yasaklanacağını söyledi
 20 Mart 2020 13:26
Yazdır
Pazar ve marketlerde seçmeceye yasak geldi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlık olarak yaş sebze ve meyvelerin toptan ve perakende satışına yönelik bazı tedbirler aldıklarını belirterek, bu tedbirlerin uygulanması konusunda 81 İl Valiliğine gerekli talimatın gönderildiğini açıkladı.

Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, Çin'de başlayarak, dünyaya yayılan koronavirüs tehdidine karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve kararlığında, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm Bakanlıklar ve kamu kurum, kuruluşlarınca çok önemli tedbirler ve hızlı kararların alındığını vurguladı.

Pekcan, hastalık nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, tedavi altındaki vatandaşlara da acil şifalar dileyerek, bu süreçte büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.

Bu süreçte Ticaret Bakanlığı olarak da gerek tüketicilere ve ticaret erbabına yönelik tedbirleri vakit kaybetmeden hayata geçirdiklerini belirten Pekcan, iç ve dış ticaretin kesintisiz akışını sağlamak ve sektörlerin olumsuz etkilenmemesi için çalıştıklarını ifade etti.

Yeni tip koronavirüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı olarak yaş sebze ve meyvelerin toptan ve perakende satışına yönelik de bazı tedbirler aldıklarını dile getiren Pekcan, bu tedbirlerin uygulanması konusunda 81 İl Valiliğine gerekli talimatın gönderildiğini bildirdi.

Pekcan, perakende ve toptan satışlara yönelik alınan tedbirleri şöyle sıraladı:

"- Market, manav ve pazar yerlerinde ambalajsız şekilde satılan yaş sebze ve meyveler tüketicilerce seçilmeden, satıcılarca gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satışa sunulacak.

- Belediyelerce pazar yerleri ile toptancı hallerinde dezenfeksiyon çalışmaları ihmal edilmeyecek gerekli ve yeterli hijyen önlemleri alınacak.

- Pazar yerlerinde tezgah aralıkları mümkün olduğunca geniş tutulacak, tezgah aralarında geçiş yerlerinde sıkışıklığa neden olacak kasa ve ambalajlar bulundurulmayacak.

- Pazar yerleri, toptancı halleri ve diğer satış yerlerinde çalışan ve görev yapan herkes hijyen konusunda bilgilendirilecek ve hijyen kurallarına uygun davranacak."

Pekcan, virüsün yayılmasını önlemek adına vatandaşların alınan tedbirler konusunda gerekli hassasiyeti göstermesi önem arz ettiğini ifade etti.

-Şirketlerin Genel Kurullarına ilişkin tedbirler

Diğer taraftan Pekcan, şirket genel kurullarının yoğunlukla gerçekleştirildiği bu dönemde şirketlerin genel kurul toplantıları bakımından bazı tedbirler alındığını kaydetti.

Pekcan, bu kapsamda Anonim ve limited şirketlerde yönetim organları tarafından çağrısı yapılan ancak henüz gerçekleştirilmeyen genel kurul toplantılarının, yönetim kurulu veya müdürler kurulu kararıyla ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesi imkanının tanındığını bildirdi.

Bakan Pekcan ayrıca, şirket sözleşmelerinde hüküm bulunmasa dahi, şirketlerin elektronik ortamda genel kurul veya yönetim/müdürler kurulu toplantısı gerçekleştirebilmelerine olanak sağlandığını ifade etti.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
19 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Web Tapu'ya talep yağdı: Dijital ortamda sistem nasıl işliyor?
21 Mart 2020 06:51		 Uzmanlık eğitimi alan hekimler, virüsle mücadeleye dahil olacak
21 Mart 2020 00:23
Bakan Koca açıkladı: 5 kişi daha hayatını kaybetti, vaka sayısı 311 arttı
20 Mart 2020 23:15		 Sağlık Bakanlığı'ndan, Pandemi Hastaneleri ve personel nakillerine dair çok önemli yazı
20 Mart 2020 21:58
Vatandaşlar 'Açık Kapı' ve 'e-Başvuru' üzerinden hizmet alabilecek
20 Mart 2020 19:12		 Bir kamu şirketi uzaktan çalışmaya başladı
20 Mart 2020 19:02
Askeri işlemler e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek
20 Mart 2020 17:52		 İletişim Başkanlığı'ndan 'dolandırıcılık girişimi' uyarısı
20 Mart 2020 17:17
PTT koronavirüs önlemlerini açıkladı
20 Mart 2020 17:10		 Koronavirüs karantinasını deldiler... İşte cezası
20 Mart 2020 16:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
06:51 - Web Tapu'ya talep yağdı: Dijital ortamda sistem nasıl işliyor?06:50 - ABD'yi sarsan koronavirüs iddiası: İstihbarat ocak ayında uyarmış06:40 - Uzmanlar vatandaşı uyardı: Makarna değil sebze yiyin!06:20 - Sıcaklık yurt genelinde artacak- Haritalı06:10 - Cemaatle namaz kılmak sünnet, insan sağlığını korumak farzdır02:12 - İçişleri Bakanlığı'ndan asker uğurlamalarında sosyal mesafe uyarısı02:00 - Türkiye, test-vaka sayısında, İspanya'ya göre iyi durumda00:57 - Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik00:54 - Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik00:49 - Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
00:30 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:23 - Uzmanlık eğitimi alan hekimler, virüsle mücadeleye dahil olacak00:02 - 21 Mart 2020'den önemli gündem başlıkalrı23:56 - Yurtlarda karantinada olanlar da sağlık çalışanlarını alkışladı23:55 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklama: Evden çıkmayalım23:50 - İtfaiyecilerden sağlıkçılara 'alkışlı ve sirenli' destek23:45 - TÜDKİYEB: Kırmızı ette sıkıntı yok, tüketicilerimiz rahat olsun23:41 - Çin'in İstanbul Başkonsolosluğundan sağlık çalışanlarına destek videosu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Uzmanlık eğitimi alan hekimler, virüsle mücadeleye dahil olacak
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Türkiye, test-vaka sayısında, İspanya'ya göre iyi durumda
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik
21 Mart 2020'den önemli gündem başlıkalrı
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik
Sıcaklık yurt genelinde artacak- Haritalı
İçişleri Bakanlığı'ndan asker uğurlamalarında sosyal mesafe uyarısı
Uzmanlar vatandaşı uyardı: Makarna değil sebze yiyin!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
suriyeli kadının altız doğurması 2
üç çeşit maske için reçete zorunluluğunun getirilmesi 2
öfke 1
pandemi 1
murat boz'un sokağa çıkın çağrısı 1
herkes kendi ohal'ini ilan etsin 4
şu an çalan şarkı 2
evde kal çağrısı 1
vaka sayısı binleri geçti 3
2005 basımı kehanetler kitabı 1
SON İLANLAR
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam