İBB Başkanı İmamoğlu yeni koronavirüs önlemlerini açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni tip koronavirüse karşı aldıkları yeni önlemleri açıkladı.

İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut, İETT Genel Müdürü Alper Kolukısa ve danışmanı Murat Ongun'la yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına önlem amacıyla telekonferans yöntemiyle toplantı yaptı.

Toplantı sonrası açıklamada bulunan İmamoğlu, İBB olarak devletle uyum içinde, çok sıkı, koruyucu ve önleyici tedbirler almaya devam ettiklerini söyledi.

Bugünkü toplantı sonrası bazı kararlar aldıklarını ifade eden İmamoğlu, şunları ifade etti:

"Aralarında taksi, taksi dolmuş ve minibüslerin de olduğu 25 binden fazla aracı dezenfekte etmek için İstanbul'un çeşitli noktalarına bugünden itibaren 100 adet dezenfekte istasyonu kuruyoruz. Cuma ve cumartesi akşamları uyguladığımız 7/24 ulaşım hizmetine, bugünden itibaren ara vereceğiz. İşe gidiş ve dönüş saatleri dışında, yani pik saatler dışında tüm toplu taşıma hizmetlerinde insan sağlığını etkilemeyecek boyutta azaltmaya gideceğiz. Burada özellikle risk grubu altındaki 60 yaş ve üstü yaş almış hemşehrilerimizden ricam, çok elzem olmadıkça lütfen başta toplu taşıma araçları olmak üzere toplu alanlardan uzak durun."

- 35 ambulans özel olarak donatıldı

Sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını ve onların hayatını kolaylaştırmak için de adımlar atacaklarını belirten İmamoğlu, İBB'ye ait 35 ambulansı, bu süreçte koronavirüse karşı özel olarak donattıklarını dile getirdi.

Sadece gıdaya dönük semt pazarlarının kurulacağını bildiren İmamoğlu, "Hijyenle ilgili, ilçe belediye başkanlıklarıyla görüşmelerimizi yaptık. O sahalar, tertemiz hale getirilecek. Aralıklı tahtalar şeklinde pazarlar kurulacak. İlçe belediyelerimiz ve diğer yetkili kurumlar, zabıtalarıyla gün boyu süreci takip edecek." diye konuştu.

Zor günlerin geçeceğine olan inancını dile getiren İmamoğlu ayrıca İBB'nin yayınlanmış, kültürel ve sanatsal etkinliklerinden bazılarını sosyal medyadan yayınlamaya başlayacaklarını kaydetti.