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Enver Aysever'in karikatür paylaşımına soruşturma

Enver Aysever'in karikatür paylaşımına soruşturma
 20 Mart 2020 13:37
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Enver Aysever'in karikatür paylaşımına soruşturma

Gazeteci-yazar Enver Aysever hakkında sosyal medyada yaptığı karikatür paylaşımı nedeniyle "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Gazeteci-yazar Enver Aysever'in dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı karikatür paylaşımı büyük tepki toplamıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından söz konusu paylaşımı yapan Enver Aysever hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, Başsavcılık tarafından konuya ilişkin yazılı basın açıklama yapıldı. Açıklamada, "Enver Aysever'in Twitter hesabından 19.03.2020 günü saat 15.03 itibarıyla "Sadece bu sorun!" şeklindeki yazı eşliğinde halkın dini değerlerini aşağılayıcı mahiyette bir karikatür paylaştığının öğrenilmesi üzerine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 160. maddesi uyarınca şüpheli hakkında "Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmıştır" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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