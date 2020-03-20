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Profesör Akkoyunlu: Vaka sayısı sözlerim yanlış anlaşıldı

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Prof. Dr. Muhammed Akkoyunlu "1 tanı konan hastaya karşılık tanı konulmayan 400 bulaşmayan vardır, ifadem yanlış anlaşılmasın. Bu ifade Türkiye'de olay gizleniyor demek değil. Bu tür tahmini yaklaşımlar Çin ve Güney Kore için de yapıldı." dedi. Akkoyunlu ayrıca "Yani her bir hasta çok sayıda kişiye bulaştırsa da bunların nerdeyse tamamı farkında olmadan hastalığı çok hafif atlatır. Bunların bulaştırıcığı da yoktur. Böyle semptomu olmayan hastalarda test yapılsa da negatif çıkar." dedi.
 20 Mart 2020 13:44
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Profesör Akkoyunlu: Vaka sayısı sözlerim yanlış anlaşıldı

Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi öğretim üyesi Prof. Dr. Muhammed Akkoyunlu, Habertürk'teki program söylediği sözlerin yanlış anlaşıldığını belirtti.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Akkoyunlu şunları söyledi:

- Habertürk teki programda "1 tanı konan hastaya karşılık tanı konulmayan 400 bulaşmamış kişi vardır" ifadem yanlış anlaşılmasın. Bu ifade Türkiye'de olay gizleniyor demek değil. Bu tür tahmini yaklaşımlar Çin ve Güney Kore için de yapıldı.

- Yani her bir hasta çok sayıda kişiye bulaştırsa da bunların nerdeyse tamamı farkında olmadan hastalığı çok hafif atlatır. Bunların bulaştırıcığı da yoktur. Böyle semptomu olmayan hastalarda test yapılsa da negatif çıkar.

- Ayrıca şurası net ki, Türkiye koronavirüs girişini en uzun geciktiren ülke. Sağlık Bakanlığımız ve bilim kurulu sürecin en başından beri çok etkili tedbirleri hayata geçirdi. Sağlık Bakanlığımızın önerilerine uymaya devam edelim.

- Paniğe hiç gerek yok. Ülkemiz bu salgınla mücadelede en başarılı ülkeler arasında yerini alacaktır, şüpheniz olmasın.

Memurlar.Net
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