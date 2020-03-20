Zorunlu trafik sigortası genel şartlarında değişiklik
|20 Mart 2020 13:51
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Hazine ve Maliye Bakanlığının, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yapılan düzenlemeyle, destekten yoksun kalma ve sürekli sakatlık tazminatlarının, taraflar arasında uyuşmazlığa konu edilme durumunu en aza indirebilmek amacıyla hesaplamaları somutlaştırıldı. Böylelikle trafik kazaları sonucu ölen kişilerin yakınlarına yapılacak ödemelerde ve sakat kalan kişilere ödenecek tazminatlarda farklı hesaplamaların önüne geçilecek.
Trafik sigortasında kaza sonrası tazminat ödemelerinde kişilerden talep edilebilecek belgeler de daha açık hale getirildi.
Ayrıca, motorlu araç sigortaları kapsamında kullanılacak eşdeğer parçaların sertifikalı olması gerekecek, toplam eşdeğer parça sayısına göre en az yüzde 20 yerlilik oranı aranacak.
Öte yandan, araçlarda değer kaybı, "Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi" nezdinde kurulacak sistem üzerinden sıra esasına göre atanan sigorta eksperleri tarafından aracın rayiç değeri, araçta meydana gelen hasar boyutu ve aracın kilometre üzerinden kullanılmışlık düzeyi esas alınarak basit tablolar üzerinden hesaplanacak.
Tebliğ, 1 Nisan'da yürürlüğe girecek.
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