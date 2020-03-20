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Yüksek yargıda koronavirüs önlemleri arasında başkanlık seçimleri yapılacak

Yaş haddinden emekliye ayrılacak Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in yerine seçilecek yeni başkan için 24 Mart Salı günü, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'den boşalacak başkanlık için 25 Mart Çarşamba günü seçim yapılacak
 20 Mart 2020 14:09
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Yüksek yargıda koronavirüs önlemleri arasında başkanlık seçimleri yapılacak

Yargıtay ve Danıştay üyeleri, Türkiye genelindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri arasında yeni başkanlarını seçmek üzere haftaya sandık başına gidecek.

Yaş haddinden emekliye ayrılacak olan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in yerine seçilecek yeni başkan için 24 Mart Salı günü, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'den boşalacak başkanlık için 25 Mart Çarşamba günü seçim yapılacak. Yargıtay ve Danıştaydaki seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun sağlanması gerekiyor.

Türkiye'deki ilk koronavirüs teşhisinin konulmasının ardından, kurum içinde çeşitli önlemler alan Yargıtay Başkanlığı, bu kapsamdaki tedbirlere devam ediyor. Kurum içi koridorlara dezenfektan yerleştirilirken, binalarının temizliği yapılan ve zorunlu haller dışında ziyaretçi girişi durdurulan Yargıtayda, yaş haddinden emekliye ayrılan Başkan Cirit için yapılması planlanan sade törenden de vazgeçildi.

Yargıtay Başkanlığı, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan "organizasyonların ertelenmesi" konulu Cumhurbaşkanlığı genelgesi gereği, 23 Mart'ta Yargıtay Konferans Salonu'nda yapılması planlanan emeklilik törenini erteledi.

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör için ise bugün Danıştayda sade bir veda töreni yapılacak. Yalnızca katılan üyelere yönelik ve koronavirüs önlemleri alınarak yapılacak veda töreninin kapıdan uğurlama şeklinde olması planlandı.

- Tören iptal edilmişti

Yaş haddinden emekliye ayrılması nedeniyle tüm Yargıtay üyelerinin Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'e 18 Mart'ta vereceği veda yemeği iptal edilmişti. Cirit'in, 23 Mart'ta emekliye ayrılması nedeniyle Ankara'da bir otelde geniş katılımlı yapılması planlanan veda töreninin de yapılmamasına karar verilmiş, Cirit'in Yargıtay Konferans Salonu'ndaki sade bir törenle uğurlanması kararlaştırılmıştı.

- Yüksek yargı müzakerelere ara verdi

Bu arada, Yargıtay ve Danıştayda acil işler dışında dairelerde heyetlerin yaptığı müzakerelere ara verildiği, tutuklu ve acil işler dışındaki temyiz duruşmalarının da yapılmadığı öğrenildi.

Kurumlarda 60 yaş üstü, kronik rahatsızlığı olanlar ile çocuklu personele dönüşümlü izin verildiği belirtildi.
Anadolu Ajansı
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