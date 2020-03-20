PKK'nın kadın yapılanmasına ağır darbe
|20 Mart 2020 14:18
|Yazdır
PKK kadın yapılanmasının sözde en ust karar organı Kurdistan Kadınlar Birligi (KJK) yonetim konseyi üyesi Halide Tarı'nın, MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla Kandil'de etkisiz hale getirildi belirtildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK kadın yapılanmasının sözde en ust karar organı KJK yonetim konseyi üyesi Ayten Amed kod adlı Halide Tarı, MIT ve TSK'nın ortak çalışması sonucu 9 Mart'ta Kandil'de gerceklestirilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
"Devletin birligini ve ülke butunlugunu bozma" sucundan aranan Tarı'nın bölücü terör örgütüne 1990'lı yıllarda katıldığı, 2016'da ise Kandil'deki, orgutun hareketli birliklerinin denetimi ve koordinasyonunu yuruttugu öğrenildi.
Terörist Tarı'nın 2017'de sözde KJK yonetim konseyi üyeligine getirildigi, aynı donemde PKK/KCK'nın Kandil alan yonetiminde, Ali Kıci kod adlı terörist Ebuzeyid Sakcak ile sorumlu duzeyde yer aldıgı belirtildi.
Tarı'nın 2018'den itibaren PKK'nın etkili oldugu bolgelerde yasayan sivil halkın orgutlendirilmesi faaliyetlerinden sorumlu oldugu, PKK/KCK es baskanları Cuma kod adlı Cemil Bayık ve Bese Hozat kod adlı Hulya Oran'ın ozel yazısmalarının tercumesini yaptıgı, onlarla yakın iliski icinde oldugu ogrenildi.
Güvenlik kaynakları, orgutun "guvenli bolge" olarak niteledigi Kandil'e yönelik başarılı operasyonların, ozellikle PKK'ya yeni katılan orgut mensuplarında büyük moral bozukluğu oluşturduğuna işaret etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Eski Kars İl Jandarma Komutanı Güngör'e 15 yıl hapis
20 Mart 2020 20:08
|'Futbolda şike kumpası' davasına koronavirüs ertelemesi
20 Mart 2020 14:39
|Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 200. gününde
20 Mart 2020 12:15
|MSB: Sızma girişiminde bulunan 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
20 Mart 2020 11:33
|İtirafçılar, FETÖ'nün çözülmesine katkı sunuyor
20 Mart 2020 11:08
|Jandarma ekiplerinin ikna ettiği PKK'lı terörist teslim oldu
20 Mart 2020 10:27
|Eski Hacettepe Üniversitesi Rektörü Tuncer, FETÖ'den beraat etti
19 Mart 2020 18:11
|Adana'daki FETÖ davasında eski teğmene tahliye
19 Mart 2020 18:06
|Eski istihbaratçı Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
19 Mart 2020 17:17
|İdlib ve Bahar Kalkanı harekat bölgesinde iki asker şehit
19 Mart 2020 17:12