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PKK'nın kadın yapılanmasına ağır darbe

Terör örgütünün PKK'nın kadın yapılanmasının sözde en ust karar organı Kurdistan Kadınlar Birligi Yonetim Konseyi üyesi Halide Tarı, MİT ve TSK'nın Kandil'deki ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi
 20 Mart 2020 14:18
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PKK'nın kadın yapılanmasına ağır darbe

PKK kadın yapılanmasının sözde en ust karar organı Kurdistan Kadınlar Birligi (KJK) yonetim konseyi üyesi Halide Tarı'nın, MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla Kandil'de etkisiz hale getirildi belirtildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK kadın yapılanmasının sözde en ust karar organı KJK yonetim konseyi üyesi Ayten Amed kod adlı Halide Tarı, MIT ve TSK'nın ortak çalışması sonucu 9 Mart'ta Kandil'de gerceklestirilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

"Devletin birligini ve ülke butunlugunu bozma" sucundan aranan Tarı'nın bölücü terör örgütüne 1990'lı yıllarda katıldığı, 2016'da ise Kandil'deki, orgutun hareketli birliklerinin denetimi ve koordinasyonunu yuruttugu öğrenildi.

Terörist Tarı'nın 2017'de sözde KJK yonetim konseyi üyeligine getirildigi, aynı donemde PKK/KCK'nın Kandil alan yonetiminde, Ali Kıci kod adlı terörist Ebuzeyid Sakcak ile sorumlu duzeyde yer aldıgı belirtildi.

Tarı'nın 2018'den itibaren PKK'nın etkili oldugu bolgelerde yasayan sivil halkın orgutlendirilmesi faaliyetlerinden sorumlu oldugu, PKK/KCK es baskanları Cuma kod adlı Cemil Bayık ve Bese Hozat kod adlı Hulya Oran'ın ozel yazısmalarının tercumesini yaptıgı, onlarla yakın iliski icinde oldugu ogrenildi.

Güvenlik kaynakları, orgutun "guvenli bolge" olarak niteledigi Kandil'e yönelik başarılı operasyonların, ozellikle PKK'ya yeni katılan orgut mensuplarında büyük moral bozukluğu oluşturduğuna işaret etti.

Anadolu Ajansı
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