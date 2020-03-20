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Hukuk yargılamalarında yeni dönem başlıyor

Hukuk davalarında "e-duruşma" dönemi başlayacak, taraflar, tanıklar, bilirkişiler ve uzmanlar, duruşmalara bulundukları yerden SEGBİS aracılığıyla katılabilecek
 20 Mart 2020 14:35
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Hukuk yargılamalarında yeni dönem başlıyor

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda değişiklikler öngören ikinci yargı paketiyle yaklaşık 4 milyon dosyanın daha hızlı ve az masrafla sonuçlandırılması hedefleniyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, AK Parti tarafından bugün TBMM'ye sunulan Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda çeşitli değişiklikler içeren ikinci yargı paketinin yasalaşmasıyla hukuk davalarında yeni dönem başlayacak.

"Hukuk yargılamasının sadeleştirilmesi ve etkinliğinin artırılması" amacıyla hazırlanan 63 maddelik yeni teklifin yasalaşmasıyla, yargılamayı uzatan sorunlar giderilerek yargısal süreçler hızlandırılacak, ticari hayatın canlılığının korunması da sağlanacak.

Bölge adliye mahkemelerinin daha hızlı yargılama yapabilmesi sağlanacak, istinaf kanun yolunun etkinliği ve sürati artırılacak.

- "Ara buluculuğa başvuru ücretsiz olacak"

Hukuk davalarında "e-duruşma" dönemi başlatılacak.

Taraflar, tanıklar, bilirkişiler ve uzmanlar, duruşmalara bulundukları yerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılabilecek. Böylece, yargılama sürecinde görüntülü iletişim teknolojisindeki yeni uygulamaların kullanılmasına da hukuki altyapı sağlanmış olacak.

Ticaret mahkemeleri ile fikri ve sınai haklar mahkemelerinin il merkezlerinde kurulması ve o ile bağlı ilçelerdeki davaların da bu mahkemelerde görülmesi imkanı getirilecek. Bu düzenlemeyle teknik nitelikli bu davaların uzman mahkemelerde görülmesi ve ihtisaslaşmanın sağlanması amaçlanacak.

Öte yandan, tüketici hakem heyetlerinin görevi kapsamında olmayan tüketici uyuşmazlıklarında dava açılmadan önce ara buluculuk zorunlu hale getirilecek.

Dava şartı olan ara buluculuğa başvuru ücretsiz olacak. Yılda yaklaşık 50 bin dosya zorunlu ara buluculuk kapsamında çözüme kavuşturulacak. Tüketici uyuşmazlıklarındaki ara buluculuk görüşmeleri en fazla bir ay sürecek.

- 4 milyon dosya az masrafla, hızlı sonuçlandırılacak

Sigorta şirketlerinden veya güvence hesabından talep edilecek tazminat alacakları için özel takip usulü getirilecek.

Buna göre, tazminat alacakları bizzat hak sahibi tarafından ya da birinci derece yakınlar, kanuni temsilciler veya sadece avukatlar vasıtasıyla takip edilecek.

Bu alacak hakları, belirtilen kişiler dışındakilere de devredilemeyecek. Böylece, vatandaşlar alacaklarına tam olarak kavuşacak, bu alandaki suistimaller önlenecek.

Hukuk uyuşmazlıklarındaki düzenlemelerle yaklaşık 4 milyon dosyanın daha hızlı ve az masrafla sonuçlandırılması sağlanacak.
Anadolu Ajansı
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