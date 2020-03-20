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Sağlık çalışanlarının maskesini gönüllü terziler dikiyor

Bolu'da, iş yükü az olan gönüllü terziler, Korona virüs salgınıyla mücadelede önemli yeri olan maskeleri dikerek hastanelere teslim ediyor.
 20 Mart 2020 14:56
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Sağlık çalışanlarının maskesini gönüllü terziler dikiyor

Bolu'da, iş yükü az olan gönüllü terziler, Korona virüs salgınıyla mücadelede önemli yeri olan maskeleri dikerek hastanelere teslim ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da bulunan hastanelerde bekletilen kumaşların işlenerek kullanılabilir hale getirilmesi için Bolu Terziler Odası'ndan yardım istendi. Gelen talebe gönüllü terzilerin olumlu cevap vermesi üzerine, hastanelerde bulunan kumaşlar yaklaşık 10 terziye dağıtıldı. Her terzinin ortalama bin 500 adet dikmeyi hedeflediği maskelerin bir kısmı hazır hale getirilerek yeniden hastanelere gönderildi.

Bolu'da uzun yıllardır terzilik yapan Sema Ersoydan, "İşsizliğiz vardı. Kıştan yeni çıktığımız için işlerimiz daha yeni açılmaya başlamıştı. Virüs olayı çıktı. Boş oturuyorduk. Hastanemisin terziler odasından bir talebi olmuş. "Şuanda hastanemizde bir vakamız yok ama elimizde kumaşlar var. İleriki günlerde maske de yetersiz olabilir. Tedbir amaçlı kumaşları değerlendirmek için yapar mısınız?" dediler. Biz de zaten boşuz, yaparız dedik. Hastanemize inşallah lazım olmaz. İleriki dönemlerde ne olacağımız belli değil. Tedbir amaçlı bu kumaşları dikiyoruz" dedi.

"Herkes işin ucundan tutarsa güzel atlatırız"

Ersoydan, talep oldukça herzaman hazır olduklarını belirterek, "Şuanda bize bin 500 tane geldi. Bunları dikip teslim edelim dedik. Diğer arkadaşlar da var. Onlara da bin 500 tane dağıtıldı. Ne kadar dikebiliriz biz de bilmiyoruz. Dükkanlarımızı geç açıyoruz, erken kapatıyoruz. Elimizden geldiğince 100, 200 dikebildiğimiz kadar dikmeye çalışıyoruz. Biz dikip teslim ettikten sonra tekrar isteyeceğiz. Talep olduğunda sadece hastanemizin değil, başka bir yerin de talebi olduğunda yardımcı olmaya çalışacağız. Çünkü boşuz. Dükkanlarımız müsait. İhtiyaç olduğunda biz terziler olarak hazırız. Ben terzi olduğum ve elimden gelen bu olduğu için bunun ucundan tutmaya çalıştım. Bütün halkımızdan da bunu bekliyoruz. Herkes işin ucundan tutarsa inşallah bu süreci çok güzel atlatırız" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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