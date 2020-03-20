Gelin İtalyan olunca, nikah dışarıda kıyıldı
|20 Mart 2020 14:58
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Şişli'de evlenmek isteyen Türk ve İtalyan çiftin nikahı tedbir amaçlı salon dışında kıyıldı. Nikah memuru Arife Ateş Demir, "Çiftlerden biri yabancı. Bir ay önce İtalya'dan gelmiş. Bu yüzden tedbir almak için nikahı dışarıda kıymayı uygun gördük" dedi.
Dünyayı etkisi altına alan Korona virüse karşı alınan tedbirler nikah salonlarında da uygulanmaya devam ediyor. Bu önlemler kapsamında bugün Şişli'de, evlenmek için müracaat eden Umut Bilge Öztürk ve İtalyan asıllı nişanlısının nikahı salon dışında kıyıldı. Şişli Evlendirme Dairesinin önünde hazırlanan alanda düzenlenen nikah törenine çiftlerin anne ve babalarının haricinde katılan olmadı. Nikahı kıyılan çift ve aileleri daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. Nikah memuru Arife Ateş Demir, gelin İtalyan olduğu için nikahı tedbir amaçlı salon dışında kıydıklarını söyledi.
"Çiftlerden biri yabancı, nikahı tedbir amaçlı dışarıda kıydık"
Çiftin nikahını kıyan memur Arife Ateş Demir, "Bu hafta sonu nikahımızdı, çiftler hafta içi acil nikah istediler. Çiftlerden biri yabancı. Bir ay önce İtalya'dan gelmiş. Bu yüzden tedbir almak için nikahı dışarıda kıymayı uygun gördük. Kapalı mekanlarda daha riskli, böyle daha iyi oldu daha güzel oldu" dedi.
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