İl Sağlık Müdürlüğü'nden personeline önemli uyarılar
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, koronavirüs tedbirleri kapsamında personelini uyardı
|20 Mart 2020 15:00
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Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, koronavirüs tedbirleri kapsamında personelini uyardı.
Sağlık Müdürlüğü'nün tedbirler kapsamında personeline yaptığı uyarılar şu şekilde
-Maskelerin kullanımını engelleyen uzunluktaki sakalların kesilmeli, yüzde piercing vs. gibi maske kullanımını engelleyici şeyler kullanılmamalı
-Tırnaklar kısa tutulmalı
-Saçı uzun olanlar saçlarını bağlamalı
-Hastaneden çıkmadan önce eller dirseklere kadar yıkanmalı
İl Sağlık Müdürlüğü'nün personeline gönderdiği uyarının tamamı şu şekilde
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