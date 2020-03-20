Almanya'da bir eyalette iki haftalık sokağa çıkma yasağı
Almanya'nın Bavyera eyaletinde bu gece 00.00'dan itibaren 2 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edileceği duyuruldu
|20 Mart 2020 15:10
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Almanya'da Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, eyalet çapında kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.
Markus Söder Münih'te yaptığı açıklamada, yarından itibaren iki hafta boyunca "önemli bir sebebi" olmayanların sokağa çıkmalarına izin verilmeyeceğini bildirdi.
Söder, bu kararın eyalette Kovid-19 görülen kişi sayısının artmasıyla alındığını söyledi.
Başbakan Angela Merkel'in "evde kalma" çağrısını hatırlatan Söder, "En büyük önceliğimiz insanları korumak." dedi.
Robert Koch Enstitüsüne göre Bavyera eyaletinde enfekte olanların sayısı 2 bin 401 olurken 12 kişi hayatını kaybetti.
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