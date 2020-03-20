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Belediyeler, 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşımı durduruyor

Belediyeler 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz toplu ulaşım kullanımını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak durduruyor
 20 Mart 2020 16:54
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Belediyeler, 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşımı durduruyor

Balıkesir'de 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz toplu ulaşım, durduruldu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz toplu ulaşım hizmetini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak durdurdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, uygulamanın, virüse karşı yaşlıların evden çıkmamaları adına, koruyucu bir tedbir olarak hayata geçirildiği belirtildi.

Bu arada sağlık çalışanlarının kimliklerini göstererek, belediyeye ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabileceği de kaydedildi.

Konya'da 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz toplu ulaşım kullanımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak durduruldu.

Konya Büyükşehir Belediyesinin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Konya İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 65 yaş üstü hemşerilerimizin ücretsiz toplu ulaşım kullanımı tedbir amacıyla geçici olarak durdurulmuştur." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, kent içi ulaşımda toplu taşımayı kullanan yolcu sayısının yüzde 75 oranında azalması nedeniyle seferlerde yeniden düzenleme yapıldı.

Malatya'da 65 yaş üstü pasolar Nisan sonuna kadar durduruldu

Korona virüs salgınına karşı risk gurubunda yer alan yaşlıların, evde kalmaları adına Malatya'da 65 yaş üstü vatandaşlara verilen ücretsiz kartları Nisan sonuna kadar donduruldu. Ayrıca kentte sağlık çalışanları kimliklerini göstererek toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabilecek.

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüsün hızla yayılmaması adına yetkililerin evde kalın uyarıları artarken, Malatya'da da Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatı ile özellikle risk gurubunda yer alan yaşlı vatandaşlara verilen 65 yaş üstü ücretsiz pasolar, Nisan ayı sonuna kadar durduruldu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "Alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın otobüs kartları bugünden itibaren geçici bir süre doldurulmuştur" denildi. Başkan Gürkan'ın talimatları ile yapılan bu kısıtlamanın virüse karşı yaşlıların evden çıkmamaları adına koruyucu bir tedbir olarak hayata geçirildiği belirtildi. Gürkan, 'Evde kal, ancak o zaman sevdiklerinin yanında olabilirsin" diyerek bu önlemi hayata geçirdiklerini belirtti.

Yine uygulamaya geçirilen bir başka hizmette ise Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ bünyesindeki tüm toplu taşıma araçlarından sağlık personellerinin ücretsiz faydalanması sağlandı. Kentte görev yapan tüm sağlık personelinin kimlik kartlarını göstererek ücretsiz olarak ulaşım sağlayacakları belirtildi.

"Evde kalın" çağrısı yaptı, 65 yaş ve üstüne toplu ulaşımı durdurdu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 65 yaş üstü kişilerin ücretsiz toplu ulaşım kullanımının durdurulduğu bildirildi.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "65 yaş üstü vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarımızı çok yoğun bir şekilde kullandığını maalesef tespit etmiş bulunuyoruz. Salgının artmaması adına Belediye Başkanlığı olarak yarından itibaren 65 yaş üstü vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak kullanım hakkı geçici olarak durdurulmuştur. Evdekal kuralına uyarak hassasiyet gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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