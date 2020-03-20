Sağlık Bakanlığı merkez binasını ziyarete kapattı
Sağlık Bakanlığı merkez binasını ziyarete kapattı
|20 Mart 2020 15:14
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Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından "küresel pandemi" olarak tanımlanan COVID-19 salgını sebebiyle sağlık tedbirlerine bir yenisini ekleyerek 20 Mart 2020 tarihinden itibaren Bakanlığın merkez binasına ve ek binalara ziyaretçi kabul edilmeyeceğini duyurdu.
İşte o duyuru;
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