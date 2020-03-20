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Vatandaş uyarıları dikkate almadı, belediye ekipleri müdahale etti

Esenyurt'ta vatandaşların yeni tip korona virüs (Covid-19)'a karşı yapılan uyarılara dikkate almayarak meydandaki banklarda oturmaya devam etmesi üzerine belediye zabıta ekipleri müdahale etti. Meydanda bulunan bankların çevresi vatandaşların oturmaması için demir bariyerler ile çevrildi
 20 Mart 2020 15:29
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Vatandaş uyarıları dikkate almadı, belediye ekipleri müdahale etti

Esenyurt'ta vatandaşların yeni tip korona virüs (Covid-19)'a karşı yapılan uyarılara dikkate almayarak meydandaki banklarda oturmaya devam etmesi üzerine belediye zabıta ekipleri müdahale etti. Meydanda bulunan bankların çevresi vatandaşların oturmaması için demir bariyerler ile çevrildi.

Yeni tip korona virüsü (Covid-19) ile mücadelede kapsamında zor durumda kalınmadıkça sokağa çıkılmaması gerektiği uyarılarına kulak asmayan vatandaşlar Esenyurt Meydanında bulunan banklarda oturmaya devam etti. Bunun üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, önce vatandaşları dışarı çıkmamaları ve sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyardı. Ekipler korona virüs tehlikesine karşı vatandaşları tek tek oturdukları banklardan kaldırdı. Vatandaşların uyarıları dinlememesi üzerine bu kez meydanda bulunan bankların çevresi demir bariyerler ile çevrildi. Ekipler, daha sonra meydan çevresinde ve banklarda dezenfekte çalışması yaptı.

Ayrıca Meydanda bulunan caminin avlusu da dezenfekte edildi. Cuma namazını camide kılamayan vatandaşlarda bu durumdan üzgün olduklarını evlerine gidip namazlarını kılacaklarını söyledi.

"Kıyama duramadığımız için üzüntüm var"

Secdeye varamadığı için üzgün olduğunu belirten Fevzi Yıldırım, "Kıyama duramadığımız için üzüntüm var. Allah devletimize milletimize yardım etsin. Şuan için cami kapalı gidip evimde namazımı kılacağım" dedi.

"Belediyemiz iyi tedbirlerini alıyor"

Cuma namazını camide kılamadığı için evde kılacağını söyleyen Ekrem Kotancı, "Şimdi namaz kılmamıza izin vermediler. Eve gidip kılacağım. Devletimiz güçlüdür. Belediyemiz iyi tedbirlerini alıyor" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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