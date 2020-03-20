Belediyeden 65 yaş üstü vatandaşlara: Evde kalın, alışverişinizi biz yapacağız
|20 Mart 2020 15:41
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Burdur Belediyesi, yeni tip?koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 65 yaş üstündeki vatandaşların talep etmeleri durumunda?alışverişlerini yapıp, evlerine teslim edecek.
Burdur Belediye Başkanı?Ali Orkun Ercengiz yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 'Evde Kal' kampanyasına destek verdiklerini açıkladı.
Ercengiz, bu zor süreçte vatandaşların gerekli kurallara uyması ve sokağa çıkılmaması gerektiğini hatırlatarak, özellikle yaşlı ve hastaların risk grubu içerisinde olduğunu ifade etti.
Başkan Ercengiz, şu ifadeleri kullandı:
"Bazı yaşlı ve hastalarımız yalnız yaşıyor, bazılarının kimsesi yok ya da çocukları uzakta. Biz bu süreçte onları korumak zorundayız. Dışarıya çıkmaları çok riskli. Market ihtiyacı olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın, mahalle muhtarları ile iletişime geçerek, market alışverişi taleplerini ihtiyaç listesi doğrultusunda karşılayacağız."
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