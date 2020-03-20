Müşteri hapşırdı, mağaza bir anda karıştı
|20 Mart 2020 15:57
|Yazdır
Soğuksu semtindeki Mahmut Ay'a ait halı dükkanında dün öğle saatlerinde yaşanan panik, vatanaşların Corona Virüsü salgını nedeniyle yaşadığı tedirginliği gözler önüne serdi.
Ankara'dan Zonguldak'a gelen halı toptancısı hapşırınca, çalışanlar ile müşteriler hızla sağa sola kaçıştı. İş yeri sahibi Mahmut Ay da oturduğu yerde montunu üzerine çekerek masaya kapandı. Ay ile diğerlerinin yaşadığı panik, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Mahmut Ay, "Konuşurken hapşırdı. Hapşırınca böyle bir refleks gerçekleşti. Ben montuma sarıldım. Montumla yüzümü korudum. Arkadaşlarım dükkandan kaçtı.Gündemde Corona Virüsü var. Biz de dikkat etmeye çalışıyoruz. Gelince kolonya ve diğer temizlik ürünlerini kullandırdık kendisine. Hapşırınca böyle bir olay yaşandı. Tedirgin olduk. Kendisi de ne olduğunu anlayamadı, o da kaçtı" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından izinden dönen mahkumlara ilişkin açıklama
20 Mart 2020 18:59
|Karabük'te, uyarıları dinlemeyip, Cuma namazı kıldılar
20 Mart 2020 18:52
|Cezaevinde dezenfektan bulunmadığı iddiasına yalanlama
20 Mart 2020 18:30
|Belediyenin otobüs durağına koyduğu el dezenfektanı kayboldu
20 Mart 2020 18:12
|Bir belediye daha 65 yaş ve üstüne toplu ulaşımı durdurdu
20 Mart 2020 16:37
|AŞTİ'de koronavirüs paniği... 1 yolcu gözlem altına alındı
20 Mart 2020 16:10
|Belediyeye gelen müteahhitlerle açık havada görüşüldü
20 Mart 2020 16:03
|Belediyeden 65 yaş üstü vatandaşlara: Evde kalın, alışverişinizi biz yapacağız
20 Mart 2020 15:41
|Ankara BB, itfaiye eri alım sınavını erteledi
20 Mart 2020 15:34
|Vatandaş uyarıları dikkate almadı, belediye ekipleri müdahale etti
20 Mart 2020 15:29