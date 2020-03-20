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Bakanlık açıkladı... Kolonya üreticileri zam yapmayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bazı kolonya üreticilerinin fabrika ve perakende satış fiyatlarını artırmayacaklarını taahhüt ettiklerini bildirdi
 20 Mart 2020 16:24
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Bakanlık açıkladı... Kolonya üreticileri zam yapmayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bazı kolonya üreticilerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi dönemde uyguladıkları fabrika ve ulusal zincir perakende satış fiyatlarını artırmayacaklarını taahhüt ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kovid -19 ile mücadele sürecinde vatandaşların ihtiyaç ve taleplerinin karşılanabilmesi için özel sektörle iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, kolonya ve dezenfektan üretiminin ham maddesi etil alkolün üreticilere arz edilebilmesi için Hazine ve Maliye, Ticaret ve Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıkları ile koordinasyon halinde 13 Mart tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) benzine etil alkol karıştırılması zorunluluğunun askıya alınmasının talep edildiği, EPDK'nin aynı gün tarihli toplantısında bu yönde karar aldığı ve böylece kolonya ve dezenfektan üretiminde arz güvenliğinin önemli ölçüde sağlandığı ifade edildi.

Bu süreçte, etil alkol üreticisi olan Konya Şeker, Türk Şeker, Tezkim ve Tarkim firmalarının arz talep dengesizliği dolayısıyla oluşan fiyat artışlarının önüne geçme konusunda milli bir duruş sergileyerek irade gösterdikleri belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Günlük üretimleri toplam 335 bin litre olan bu firmalarımız, piyasada oluşan yüksek fiyatlarda indirime gittiler. Bu firmalarımız, ulusal ve bölgesel ölçekte çalışan kolonya ve dezenfektan üreticilerimizin tümüne en üst düzeyde gayret göstererek ürün tedarik etmektedirler."

Bunun yanında kolonya üreticilerinden Deva Holding (Boğaziçi Kolonyaları), Eczacıbaşı (Selin Kolonyaları), Eyüp Sabri Tuncer, Evyap (Duru Kolonyaları), Eser, Marmara Kolonyaları-Senso Kozmetik, Pereja, Rebul firmalarının salgın öncesi dönemde uyguladıkları fabrika ve ulusal zincir perakende satış fiyatlarını artırmayacaklarını taahhüt ettiklerine işaret edilen açıklamada, "Diğer kolonya ve dezenfektan üreticilerimizin de aynı duyarlılık ve dayanışmayı göstereceklerini biliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Kovid-19 salgın riskine karşı başta sağlık emekçilerimiz olmak üzere tüm kurumlarımızın olağanüstü çabaları ve milletimizin katkılarıyla ulusal bir mücadele yürüttüğümüz bu dönemde, fırsatçılık yapanların da Ticaret Bakanlığına şikayet edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Kovid-19 salgın riski ile mücadelede halkımızın sağlığı için katkı sunan tüm üreticilerimize teşekkür ederiz."
Anadolu Ajansı
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