FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
|20 Mart 2020 16:50
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli, Bursa'da gözaltına alındı.
E.Ç'yi telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtan 2 zanlı, bu kişiye isminin Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) bağlantılı bir olayda geçtiğini söyledi.
Şüphelilere 90 bin lira değerindeki altınlarını teslim ettikten sonra dolandırıldığını anlayan E.Ç, durumu polise bildirdi.
Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin A.B. (21) ve M.E. (21) olduğunu belirledi.
Zanlıların Bursa'da yaşadığını tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla A.B. ve M.E'yi yakaladı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bulunan altınlar ise E.Ç'ye teslim edildi.
Gözaltına alınan A.B. ve M.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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