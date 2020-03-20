Koronavirüs karantinasını deldiler... İşte cezası
Osmaniye'de yurt dışından gelen ve evlerinde gözlem altına alınan 5 kişiye, 14 günlük karantina sürecini ihlal ettikleri gerekçesiyle 392'şer lira para cezası uygulandı.
|20 Mart 2020 16:59
|Yazdır
Sumbas'ın Yeşilyayla Köyü ve Düziçi'ne bağlı Ellek Beldesi'nde, Suudi Arabistan'dan döndüğü öğrenilen ve evlerinde 14 gün geçirmeleri istenen R.G. (59), Ö.F. (72) ve S.S. (75) ile birlikte O.Y. (58) ve eşi F.Y.'nin (58) corona virüse karşı evde izleme, bilgilendirme ve onarım formu imzalatılmasına rağmen tutanağa uymayarak dışarıda serbest bir şekilde dolaştıkları tespit edildi.
Cumhuriyet savcısının bilgisi doğrultusunda bu kişilere, sorumluluklarını yerine getirmedikleri gerekçesiyle Kabahatler Kanunu'na göre 392'şer lira idari para cezası uygulandı.
16 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Web Tapu'ya talep yağdı: Dijital ortamda sistem nasıl işliyor?
21 Mart 2020 06:51
|Uzmanlık eğitimi alan hekimler, virüsle mücadeleye dahil olacak
21 Mart 2020 00:23
|Bakan Koca açıkladı: 5 kişi daha hayatını kaybetti, vaka sayısı 311 arttı
20 Mart 2020 23:15
|Sağlık Bakanlığı'ndan, Pandemi Hastaneleri ve personel nakillerine dair çok önemli yazı
20 Mart 2020 21:58
|Vatandaşlar 'Açık Kapı' ve 'e-Başvuru' üzerinden hizmet alabilecek
20 Mart 2020 19:12
|Bir kamu şirketi uzaktan çalışmaya başladı
20 Mart 2020 19:02
|Askeri işlemler e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek
20 Mart 2020 17:52
|İletişim Başkanlığı'ndan 'dolandırıcılık girişimi' uyarısı
20 Mart 2020 17:17
|PTT koronavirüs önlemlerini açıkladı
20 Mart 2020 17:10
|Belediyeler, 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşımı durduruyor
20 Mart 2020 16:54