MHP, belediye başkanlarına 'koronavirüs tedbirleri' yazısı gönderdi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında belediye başkanlarına, alınması gereken tedbirleri içeren yazı gönderdi.

MHP'den yapılan açıklamaya göre, 7 maddeden oluşan yazıda koronavirüsün, ilk vakadan bugüne birçok ülkeyi ve binlerce insanı etkilediği ve gün geçtikçe de etkilemeye devam ettiği aktarıldı.

Türkiye'de hasta sayısının 191'den 359'a ulaştığı anımsatılan yazıda, "Ülkemizin bu sıkıntılı sürecinde Milliyetçi Hareket Partisi, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla devletin almış olduğu tüm tedbirleri desteklemekte ve uygulamaya konulmasında öncülük etmektedir. Bu bağlamda, Milliyetçi Hareket Partisi mensubu belediye başkanlıkları devletimizin almış olduğu tedbirleri destekleyip uygularken aşağıda belirtilen hususlara özellikle riayet etmeleri zorunlu hale gelmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Tedbirlerin uygulanması noktasında belediyelerin millete örnek olması gerektiği vurgulanan yazıda, tüm belediye başkanlıklarından titizlik ve hassasiyetle konuya yaklaşmaları istendi.

Bu kapsamda belediye başkanlıkları tarafından alınması gereken tedbirlere ilişkin, "Devletimizin yetkili kurumları dışında hiçbir açıklamaya itibar edilmemeli, gerekli durumlarda ilgili kurum ve kişilerden doğrudan bilgi alınmalıdır. Alınan bilgiler vatandaşlarımız ile paylaşılmalı, toplumun yanlış bilgilendirilmesine müsaade edilmemelidir. Belediyelerimizin 'reklam-tanıtım' alanlarında özellikle Sağlık Bakanlığının bilgilendirmelerine yer verilmeli, bu bilgilerin ve uyarıların daha çok vatandaşımıza ulaşmasında belediyelerimiz üstüne düşeni fazlasıyla yapmalıdır." uyarılarına yer verildi.

KoviD-19 virüsünün insandan insana bulaşmasında en önemli etkenin temas olduğu vurgulanan yazıda, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda vatandaşlarımızın birbirleri ile temas olasılığı fazla olan her çeşit organizasyon mutlaka iptal edilmeli ya da ertelenmelidir. Vatandaşlarımızın yoğun kullandıkları alanlar ve toplu taşıma araçları sık sık dezenfekte edilmeli, kontrolleri yapılmalıdır. Belediyelerimize su borcu olan vatandaşlarımızın hanelerinin suyu kesinlikle kesilmemeli, belediyelerimizin kiracısı olan vatandaşlarımıza da kolaylıklar sağlanmalıdır. Sık sık gündeme gelen kimi ürünlerin fiyat artışı konusunda belediye zabıtalarımız denetim ve kontrollerini arttırmalı, vatandaş mağdur edilmemelidir. Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karantina kurallarının ve tedbirlerinin uyulması ve uygulanması konusunda belediyelerimiz mutlaka üstüne düşen görevi eksiksiz yerine getirmelidir."