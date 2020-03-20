PTT koronavirüs önlemlerini açıkladı

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemler kapsamında ikinci bir duyuruya kadar cumartesi günleri sadece hızlı tebligat, telgraf, posta kargosu/kargo, içeriğinde pasaport bulunan nitelikli gönderilerin dağıtım hizmetinin verileceğini bildirdi.

PTT AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, alınan önlemler çerçevesinde öncelikle vatandaşın sağlığını dikkate alan şirket, dağıtım araçlarını, iş yerlerini, servis araçlarını ve müşterilerin temas edebileceği alanları özenle dezenfekte ettirdi.

Şirket, günlük para çekme limitini 3 bin liraya yükseltirken, müşteriler paralarını, yaygın PTT ATM'lerinden ve kamu ortak ATM'lerinden kolaylıkla çekebilecek.

- Cumartesi günleri sadece nitelikli gönderiler dağıtılacak

Çalışanların sağlığının korunması ve hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi açısından, ikinci bir duyuruya kadar, cumartesi günleri hızlı tebligat, telgraf, posta kargosu/kargo, kapsamında pasaport bulunan nitelikli gönderilerin dağıtım hizmeti verilecek.

Tebligat, APS kurye (pasaport hariç), kayıtlı posta gönderileri ile kayıtsız posta gönderileri ise dağıtılmayacak. Kargomat cihazı bulunan illerde ihbarlı gönderilerden alıcı telefon numarası bulunanların bu cihazlara konulmasına özen gösterilecek.