Dövizde gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|20 Mart 2020 17:20
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,5350
|6,5360
|6,5490
|6,5500
|Avro
|7,0610
|7,0620
|7,0200
|7,0210
|Sterlin
|7,5860
|7,6240
|7,7030
|7,7420
|İsviçre Frangı
|6,6870
|6,7210
|6,6430
|6,6760
|ANKARA
|ABD Doları
|6,5250
|6,5750
|6,5400
|6,5900
|Avro
|7,0450
|7,1050
|6,9950
|7,0550
|Sterlin
|7,4840
|7,7500
|7,5860
|7,8500
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