İnfaz düzenlemesi için Mecliste sürpriz görüşme
AK Parti ve MHP'li yetkililer infaz düzenlemesini görüşmek üzere bir araya geldi
|20 Mart 2020 17:37
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AK Parti ve MHP yetkilileri infaz düzenlemesini görüşmek üzere bir araya geldi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve AK Partili Adalet Komisyonu üyeleri, TBMM'de MHP Grup Başkanvekilleri ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile bir araya geldi. Görüşmede infaz kanun teklifinde uyuşturucu suçlarının, örgütlü suçların kapsama alınması ve denetimli serbestliğin 3 yıla çıkarılması gibi konuların ele alındığı öğrenildi. Yasa ile 80 bin kişinin tahliye edilmesinin gündeme geleceği öğrenildi.Bakan Gül'den infaz düzenlemesi açıklaması CHP' infaz düzenlemesine olumlu katkı verecek
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