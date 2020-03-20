Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 511,00 liradan işlem gördü
|20 Mart 2020 17:27
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,80 artışla 314,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 511,00 lira, Cumhuriyet altını 2.094,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 314,70 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|312,00
|312,20
|314,50
|314,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.056,00
|2.077,00
|2.073,00
|2.094,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|285,00
|289,00
|287,00
|292,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.010,00
|2.020,00
|2.025,00
|2.045,00
|Yarım Ziynet
|1.005,00
|1.015,00
|1.013,00
|1.023,00
|Çeyrek Ziynet
|502,00
|507,00
|506,00
|511,00
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