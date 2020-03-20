Güney Kore'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 100'e ulaştı
Güney Kore'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 artarak 100'e çıktı.
|20 Mart 2020 17:49
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Güney Kore'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 artarak 100'e çıktı.
Yonhap'ta yer alan habere göre, ülkenin güneydoğusundaki Daegu şehrinde bir günde Kovid-19 nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece Güney Kore'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e ulaştı.
Ülkedeki vaka sayısı da Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 87 artarak 8 bin 652'e yükseldi.
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