Salgın hastalık ve doğal afetlerdeki yargı süreçlerini düzenleyen kanun teklifi gündemde
|20 Mart 2020 17:51
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AK Parti'nin, salgın hastalık ve doğal afet durumlarında duruşmaların ertelenmesini sağlayacak, dava açma, temyiz ve itiraz sürelerini de durduracak yeni bir kanun teklifi üzerinde çalıştığı öğrenildi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında duruşmaların ertelenmesi, yargısal süreçlerde hak kaybı yaşanmamasına ilişkin yapıldığını duyurduğu çalışmanın detayları belli oldu.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, AK Parti'nin üzerinde çalıştığı yeni kanun teklifinin yasalaşmasıyla, acele olanlar dışındaki tüm duruşmalar belirli bir süreyle ülke genelinde ertelenecek.
Dava açma süreleri de durdurulacak, bu nedenle süresinde dava açılmadığı gerekçesiyle başvurular reddedilemeyecek.
- Hak kaybı yaşanmaması amaçlanıyor
Yerel mahkeme kararlarının temyizine yönelik süreler durdurulacak, bu kapsama itiraz süreleri de dahil edilecek. Ayrıca, idarelerin yaptığı işlemlere yönelik itiraz ve dava açma süresi de işletilmeyecek, süreç sonunda ilgililer itiraz ve dava açma hakkını kullanabilecek.
Böylece, yeni tip koronavirüs gibi yaşanan salgın riski durumlarında yargısal süreçlerde tarafların hak kaybı yaşamaması amaçlanacak.
Salgın riski nedeniyle bu süreçte süreleri kaçırmış ya da hak kaybı yaşamış kişilerin de hak kaybı, bu kanun teklifinin yasalaşmasıyla telafi edilecek. Kanun hükümleri riskin başladığı günden itibaren uygulanabilecek.
Kanun teklifinin AK Parti tarafından ilerleyen günlerde TBMM'ye sunulması bekleniyor.
Teklif, yasalaşmasının ardından, geçici nitelikte olmayıp, yeni tip koronavirüs gibi salgın hastalıklar ve doğal afet durumlarında uygulanabilecek kalıcı hükümlere sahip olacak.
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