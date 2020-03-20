Koronavirüsten kurtulma oranı yüzde 90

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 246 bini aşkın kişiden iyileşenlerin sayısının 88 bini geçtiği bildirildi.

Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, güncel vaka sayısı 246 bin 494'e ulaştı. Salgın nedeniyle 10 bin 49 kişi hayatını kaybederken, iyileşen kişi sayısı 88 bin 486'ya ulaştı.

İnternet sitesinin hesaplamalarına göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüse yakalananların yüzde 90'ı iyileşirken, virüsten ölüm oranı ise yüzde 10 düzeyinde.

- Virüsün ortaya çıktığı Çin'de rakamlar ümit verici

Kovid-19'un ilk ortaya çıktığı Çin'de halihazırda 80 bin 967 vaka bulunuyor. Toplam ölü sayısı 3 bin 248 olan ülkede iyileşlerin sayısı ise 71 bin 150 oldu.

Öte yandan salgının ilk günlerinde yüksek ölüm rakamlarıyla gündem olan Çin'de, son 24 saatte hayatını kaybeden kişi sayısı 3'e düştü.

Çin'den sonra hızlı şekilde Güney Kore'de yayılan virüse yakalanan 8 bin 652 kişiden 2 bin 233'ü sağlığına kavuştu.

Diğer taraftan, vaka sayısı 18 bin 407 olarak bildirilen İran'da 1284 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 979 kişi de iyileşti.

- Avrupa'da ağır darbe alan İtalya'da 4 bin 440 kişi iyileşti

Kovid-19'dan en büyük darbeyi alan Avrupa ülkesi İtalya'da vaka sayısı 41 bin 35'e yükselirken 3 bin 405 kişi hayatını kaybetti. Adeta savaş alanına dönen ülkede iyileşenlerin sayısı ise 4 bin 440 oldu.

Vaka sayısı 18 bin 77 olan İspanya'da da 831 kişi hayatını kaybederken bin 107 kişi sağlığına kavuştu.

Almanya'da 15 bin 343 vakadan 115'i, Fransa'da 10 bin 995 vakadan bin 295'i, İsviçre'de 4 bin 22 vakadan 15'i, İngiltere'de 3 bin 269 vakadan 65'i, Hollanda'da 2 bin 460 vakadan 2'si, Avusturya'da 2 bin 203 vakadan 9'u, Belçika'da bin 795 vakadan 165'i, Norveç'te bin 790 vakadan 1'i, İsveç'te bin 446 vakadan 16'sı, Danimarka'da bin 151 vakadan 1'i, Portekiz'de 786 vakadan 4'ü, Çekya'da 765 vakadan 3'ü, Lüksemburg'ta 681 vakadan 6'sı, İrlanda'da 557'den 5'i, Yunanistan'da 464 vakadan 19'u, Finlandiya'da 400 vakadan 10'u, Polonya'da 367 vakadan 13'ü, Romanya'da 277 vakadan 25'i, Estonya'da 267 vakadan 1'i, Letonya'da 111'den 1'i, Macaristan'da 85'ten 7'si iyileşti.

- ABD, Kanada ve Meksika

Vaka sayısı 14 bin 366 olan ABD'de ise 125 kişi iyileşti. 873 vaka bulunan Kanada'da da 11 kişi hastalığı atlattı.

Meksika'da 164 vakadan 4'ü, Arjantin'de 128 vakadan 3'ü, Kolombiya'da ise 128 vakadan 1'i iyileşti.

- Japonya, Malezya, Avustralya, Singapur ve Hong Kong

Diğer taraftan Japonya'daki 963 vakadan 215'i, Malezya'daki 915 vakadan 75'i, Avustralya'daki 876 vakadan 46'sı hastalığı atlattı.

Daha önce Tokyo yakınlarındaki Yokohama limanında karantinaya alınan ve sonra yolcuları serbest bırakılan "Diamond Princess" gemisinde ise 712 vakadan 527'si iyileşti.

Singapur'daki 345 vakanın 124'ü, Tayland'daki 322 vakanın 42'si, Hong Kong'daki 208 vakanın 98'i, Hindistan'daki 206 vakanın 20'si, Pakistan'daki 456 vakanın 13'ü ve Rusya'daki 199 vakanın 8'i hastalığı yendi.

- İsrail, Katar ve Bahreyn

İsrail'de ise 677 vakadan 14'ü, Katar'da 460 vakadan 10'u, Bahreyn'de 279 vakadan 110'u, Suudi Arabistan'da 274 vakadan 8'i, Lübnan'da 158 vakadan 4'ü iyileşti.