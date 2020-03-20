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Benzine 4 ve motorine 11 kuruş zam

EPSİS'den yapılan açıklamaya göre; 21/03/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Benzinde 4 Motorinde 11 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış oldu.
 20 Mart 2020 18:25
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Benzine 4 ve motorine 11 kuruş zam

Motorin ve benzin fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere zam yapılacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,29 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,40 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,19 liradan 5,30 liraya, İzmir'de 5,31 liradan 5,42 liraya yükselecek.

Buna göre Ankara'da ortalama 5,28 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,32 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,19 liradan 5,23 liraya, İzmir'de 5,29 liradan 5,33 liraya çıkacak.

- Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Anadolu Ajansı
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