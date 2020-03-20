Benzine 4 ve motorine 11 kuruş zam
|20 Mart 2020 18:25
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Motorin ve benzin fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere zam yapılacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,29 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,40 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,19 liradan 5,30 liraya, İzmir'de 5,31 liradan 5,42 liraya yükselecek.
Buna göre Ankara'da ortalama 5,28 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,32 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,19 liradan 5,23 liraya, İzmir'de 5,29 liradan 5,33 liraya çıkacak.
- Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat ArtışıEPGİS (@trepgis) March 20, 2020
21/03/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
Benzinde 4
Motorinde 11 Krş/Lt
pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
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