Borsa, günü yükselişle tamamladı
|20 Mart 2020 18:27
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,70 değer kazancıyla 85.795,79 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 600,40 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,07, holding endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,71 ile iletişim, en çok gerileyen yüzde 3,75 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin devam etmesine karşın, merkez bankaları ve hükümetlerin ekonomiyi destekleme adımlarıyla küresel piyasalarda toparlanmaların görüldüğünü ifade etti.
Haftaya yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda tepki yükselişinin kısa vadeli trende dönüşebileceğini vurguladı.
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