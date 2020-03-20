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Koronavirüs paniğinde elleri boş kalan yaşlı adam konuştu

Kendi hayatını tehlikeye atarak yaşlı iki komşusu için için alışveriş yaptığını söyleyen fotoğrafın kahramanı, "Ne kadar açgözlü ve bencil bir toplum olduk?" diyerek duruma tepki gösterdi
 20 Mart 2020 18:41
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Koronavirüs paniğinde elleri boş kalan yaşlı adam konuştu

İngiliz Daily Mail Gazetesi, geçtiğimiz günlerde viral olan ve yaşlı bir adamın boş rafların ortasında görüldüğü fotoğrafın kahramanına ulaştı.

Tüm dünyada büyük bir sempati toplayan 79 yaşındaki emekli denizci Anthony Gylnn, fotoğrafının çekildiğinden haberi olmadığını ve 80'li yaşlarından iki komşusu için alışverişe çıktığını aktardı. Yanına gözlüklerini almadığı için listeye çok yakından bakarken göründüğünü söyleyen Glynn, markete tuvalet kağıdı, dezanfektan, un, sabun gibi temel ihtiyaç malzemeleri almak için gittiğini, ancak sadece çay ve kek alarak evine döndüğünü aktardı.

"NE KADAR AÇ GÖZLÜ VE BENCİL BİR TOPLUM OLDUK"

Yaşı ve sağlık durumu itibariyle corona virüse karşı riskli bir durumda bulunan Glynn iki yıl önce bypass ameliyatı olduğunu söyledi. 51 yıllık eşi Maureen ve kızı Lizzie ile birlikte Epsom şehrinde yaşayan yaşlı adam süpermarkete girdiğinde şok yaşadığını belirterek şu açıklamaları yaptı:

"Ulusal bir krizin ortasındayız, ancak herkes sadece kendisini düşünüyor. Markete girdiğimde korkmuş bir durumdaydım, çünkü bu durum bizim ne kadar açgözlü ve bencil bir toplum haline geldiğimizi gösteriyor. Ancak ben böyle yetiştirilmedim ve bu benim karakterim değil. Sadece benden daha yaşlı olan iki kadına yardım etmeye çalıştım. Bunun için kimseden madalya beklemiyorum. Bu bir insanlık görevi."

Öte yandan İngiltere'de şu ana kadar corona virüsten 144 ölüm meydana geldi, vaka sayısı 3 bin 269'a ulaştı.

İngiltere'den duygulandıran fotoğraf: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Memurlar.Net
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