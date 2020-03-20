Koronavirüsün insan hücresinde yayılışı görüntülendi

ABD'de Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından yapılan son çalışmada, karantina altında bulunan bir hastadan alınan yeni tip corona virüs (Covid-19), hücreleri labaratuvar ortamında kültürlenerek incelendi.

CORONA VİRÜSÜN EN NET GÖRÜNTÜLERİ

Medikal görselleştirme uzmanları, virüsü sağlıklı hücrelerden ayırmak için renklendirdi. Yapılan çalışmada corona virüsün insan hücrelerinde yarattığı tahribat tüm yönleriyle açığa çıkarıldı.

Bilim insanları elektron mikroskobu kullanarak, Covid-19'a neden olan hatayı araştırdılar.

Burada bir tarama elektron mikroskobu altında görülen yuvarlak sarı nesneler Covid-19'a neden olan virüsleri gösteriyor.

VİRÜSE İSMİNİ VEREN YAPILAR

Diğer bir fotoğrafta ise, virüs partiküllerine adını veren dış kenarındaki sivri uçları açıkça gösteriyor. 'Corona' Latince taç veya hale anlamına geliyor.

ÖLÜ SAYISI 10 BİNİ GEÇTİ

Dünya genelinde yeni tip corona virüsnedeniyle yaşanan can kaybı 10 bini aştı. İspanya'da ölü sayısı son 24 saate 235 artarak 1002'ye çıktı. İran'da ise corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 149 artarak 1433'e yükseldi. Öte yandan iki gündür vaka sayısının artmadığı Çin, Hubey eyaletinde bazı seyahat kısıtlamalarını hafifletti. Virüsün ilk ortaya çıktığı Wuhan'ın hala giriş çıkışlara kapalı olduğu, 14 gün boyunca şehirde yeni vakaya rastlanmaması halinde karantinanın kaldırılacağı ifade edildi.