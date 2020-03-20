Karabük'te, uyarıları dinlemeyip, Cuma namazı kıldılar
|20 Mart 2020 18:52
|Yazdır
Korona Virüs küresel salgın nedeniyle ülkemizde alınan birçok önlemlerin arasında camilerde cemaat halinde namaz kılmama önlemi de yer almıştı.
Diyanet işleri başkanı Ali Erbaş geçtiğimiz hafta bir açıklama yaparak, vakit namazlarında cemaat oluşturulmamasını belirtmişti. Erbaş yine dün bir açıklama yaparak Cuma namazlarında camilerin kapalı olacağını ve Cuma namazı vakti evlerde öğle namazı kılınmasını belirtmişti.
Diyanet İşleri Başkanlığının aldığı karar gereği bugün Cuma Namazı selası verilmedi ve camilere duyurular asılarak, kapatılmıştı.
Karabuknethaber.com sitesinde yer alan habere göre; tüm bu önlemlere rağmen, Karabük Köprübaşı camiinin avlusunda yaklaşık 20 kişilik bir grup cemaat oluşturarak Cuma namazı kıldılar.
Vatandaşın Cuma namazını eda etmek istemesine saygı gösterilirken, alınan bu tedbirlere rağmen bir araya gelinmesinin sakıncası yetkililer tarafından tekrar hatırlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından izinden dönen mahkumlara ilişkin açıklama
20 Mart 2020 18:59
|Cezaevinde dezenfektan bulunmadığı iddiasına yalanlama
20 Mart 2020 18:30
|Belediyenin otobüs durağına koyduğu el dezenfektanı kayboldu
20 Mart 2020 18:12
|Bir belediye daha 65 yaş ve üstüne toplu ulaşımı durdurdu
20 Mart 2020 16:37
|AŞTİ'de koronavirüs paniği... 1 yolcu gözlem altına alındı
20 Mart 2020 16:10
|Belediyeye gelen müteahhitlerle açık havada görüşüldü
20 Mart 2020 16:03
|Müşteri hapşırdı, mağaza bir anda karıştı
20 Mart 2020 15:57
|Belediyeden 65 yaş üstü vatandaşlara: Evde kalın, alışverişinizi biz yapacağız
20 Mart 2020 15:41
|Ankara BB, itfaiye eri alım sınavını erteledi
20 Mart 2020 15:34
|Vatandaş uyarıları dikkate almadı, belediye ekipleri müdahale etti
20 Mart 2020 15:29