Karabük'te, uyarıları dinlemeyip, Cuma namazı kıldılar

Korona Virüs küresel salgın nedeniyle ülkemizde alınan birçok önlemlerin arasında camilerde cemaat halinde namaz kılmama önlemi de yer almıştı.

Diyanet işleri başkanı Ali Erbaş geçtiğimiz hafta bir açıklama yaparak, vakit namazlarında cemaat oluşturulmamasını belirtmişti. Erbaş yine dün bir açıklama yaparak Cuma namazlarında camilerin kapalı olacağını ve Cuma namazı vakti evlerde öğle namazı kılınmasını belirtmişti.

Diyanet İşleri Başkanlığının aldığı karar gereği bugün Cuma Namazı selası verilmedi ve camilere duyurular asılarak, kapatılmıştı.

Karabuknethaber.com sitesinde yer alan habere göre; tüm bu önlemlere rağmen, Karabük Köprübaşı camiinin avlusunda yaklaşık 20 kişilik bir grup cemaat oluşturarak Cuma namazı kıldılar.

Vatandaşın Cuma namazını eda etmek istemesine saygı gösterilirken, alınan bu tedbirlere rağmen bir araya gelinmesinin sakıncası yetkililer tarafından tekrar hatırlatıldı.