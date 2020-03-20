Murat Kekilli sağlık çalışanları için online konser verecek
|20 Mart 2020 19:00
|Yazdır
Sanatçı Murat Kekilli, bu akşam sosyal medya hesabından müzik dinletisi sunacak.Kekilli sevilen şarkılarını, saat 23.00'te Instagram hesabından yapacağı canlı yayınla özellikle sağlık çalışanları için seslendirecek.Yayını yine sosyal medya hesabından duyuran Kekilli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herkesin kendisini izole etmesi gerektiğini söyledi.
Kekilli, Türkiye'deki durumun diğer ülkelere göre iyi olduğunu, alınan kararlara uyulduğu takdirde bu pozitif durumun devam edebileceğini dile getirdi.Bugünlerde moral ve motivasyonun da çok önemli olduğunu aktaran sanatçı, bu gece bütün eserleri ve alkışları, en riskli alanda çalışan sağlıkçılara armağan edeceğini belirtti.
Kekilli, takipçilerinin ve sağlık çalışanlarının evine "dijital misafir" olacaklarını, yayının da yarı söyleşi yarı konser tadında ilerleyeceğini anlattı. - Sağlık çalışanlarına moral - motivasyonHerkesin mecburen evlerine kapandığına işaret eden Kekilli, "Doktorlarımıza kulak veriyoruz, 'Evlerinizden çıkmayın.' diyorlar. Çok tehlikeli olduğu konusunda zaten bütün dünya hemfikir. Kasıp kavuruyor her tarafı. Doğru olan da bu zaten. Yalnız doktorlarımız ve diğer sağlık çalışanları şu anda gece gündüz çalışıyor. İnanılmaz zor şartlar altında hayatlarını devam ettirmeye gayret ediyor." ifadelerini kullandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık çalışanları için yaptığı "üst üste 3 gün alkış" çağrısının çok yerinde olduğunu vurgulayan Kekilli, şunları kaydetti:"Onların moral ve motivasyonunu en üst seviyede tutması gerekiyor ve burada bize de görev düşüyor. Onların moralini en üst seviyede tutmamız gerekiyor ki sağlıklı hizmet verebilsin. Dayanışma olması gerekiyor. Bu vesileyle aklımıza böyle bir şey geldi. Biz de onlarla dayanışma içerisinde olmak istedik."Murat Kekilli, bu süreçte bütün konserlerini iptal ettiğini, hiçbir şeyin insan sağlığından daha önemli olmadığını sözlerine ekledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Koronavirüs'e yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma alındı
20 Mart 2020 13:03
|Hülya Avşar: Sokağa çıkmakta fayda var!
19 Mart 2020 15:43
|Yalın'dan evden çıkamayan hayranlarına konser
18 Mart 2020 21:20
|Murat Boz'dan koronavirüs uyarısı: Evde durmayın
17 Mart 2020 20:40
|Milli Mücadelenin Ateşi bir kez daha yanacak!
16 Mart 2020 17:03
|Yurt dışından dönen Necati Şaşmaz ile eşi arasında 14 gün kavgası
16 Mart 2020 16:00
|İşte koronavirüse yakalanan ünlü isimler
14 Mart 2020 23:02
|Şeyma Subaşı TBMM'de gündem oldu
14 Mart 2020 16:59
|Şeyma Subaşı'nın İtalyan sevgilisi ile ilgili İçişleri Bakanlığı harekete geçti
13 Mart 2020 18:13
|Şeyma Subaşı'nın sevgilisi kurala uymuyor, ikisi de virüs kapmış olabilir
13 Mart 2020 16:00