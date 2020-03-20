1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Murat Kekilli sağlık çalışanları için online konser verecek

Sanatçı Murat Kekilli, bu akşam sosyal medya hesabından müzik dinletisi sunacak. Kekilli sevilen şarkılarını, saat 23.00'te Instagram hesabından yapacağı canlı yayınla özellikle sağlık çalışanları için seslendirecek.
 20 Mart 2020 19:00
Yazdır
Murat Kekilli sağlık çalışanları için online konser verecek

Sanatçı Murat Kekilli, bu akşam sosyal medya hesabından müzik dinletisi sunacak.Kekilli sevilen şarkılarını, saat 23.00'te Instagram hesabından yapacağı canlı yayınla özellikle sağlık çalışanları için seslendirecek.Yayını yine sosyal medya hesabından duyuran Kekilli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herkesin kendisini izole etmesi gerektiğini söyledi.

Kekilli, Türkiye'deki durumun diğer ülkelere göre iyi olduğunu, alınan kararlara uyulduğu takdirde bu pozitif durumun devam edebileceğini dile getirdi.Bugünlerde moral ve motivasyonun da çok önemli olduğunu aktaran sanatçı, bu gece bütün eserleri ve alkışları, en riskli alanda çalışan sağlıkçılara armağan edeceğini belirtti.

Kekilli, takipçilerinin ve sağlık çalışanlarının evine "dijital misafir" olacaklarını, yayının da yarı söyleşi yarı konser tadında ilerleyeceğini anlattı. - Sağlık çalışanlarına moral - motivasyonHerkesin mecburen evlerine kapandığına işaret eden Kekilli, "Doktorlarımıza kulak veriyoruz, 'Evlerinizden çıkmayın.' diyorlar. Çok tehlikeli olduğu konusunda zaten bütün dünya hemfikir. Kasıp kavuruyor her tarafı. Doğru olan da bu zaten. Yalnız doktorlarımız ve diğer sağlık çalışanları şu anda gece gündüz çalışıyor. İnanılmaz zor şartlar altında hayatlarını devam ettirmeye gayret ediyor." ifadelerini kullandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık çalışanları için yaptığı "üst üste 3 gün alkış" çağrısının çok yerinde olduğunu vurgulayan Kekilli, şunları kaydetti:"Onların moral ve motivasyonunu en üst seviyede tutması gerekiyor ve burada bize de görev düşüyor. Onların moralini en üst seviyede tutmamız gerekiyor ki sağlıklı hizmet verebilsin. Dayanışma olması gerekiyor. Bu vesileyle aklımıza böyle bir şey geldi. Biz de onlarla dayanışma içerisinde olmak istedik."Murat Kekilli, bu süreçte bütün konserlerini iptal ettiğini, hiçbir şeyin insan sağlığından daha önemli olmadığını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüs'e yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma alındı
20 Mart 2020 13:03		 Hülya Avşar: Sokağa çıkmakta fayda var!
19 Mart 2020 15:43
Yalın'dan evden çıkamayan hayranlarına konser
18 Mart 2020 21:20		 Murat Boz'dan koronavirüs uyarısı: Evde durmayın
17 Mart 2020 20:40
Milli Mücadelenin Ateşi bir kez daha yanacak!
16 Mart 2020 17:03		 Yurt dışından dönen Necati Şaşmaz ile eşi arasında 14 gün kavgası
16 Mart 2020 16:00
İşte koronavirüse yakalanan ünlü isimler
14 Mart 2020 23:02		 Şeyma Subaşı TBMM'de gündem oldu
14 Mart 2020 16:59
Şeyma Subaşı'nın İtalyan sevgilisi ile ilgili İçişleri Bakanlığı harekete geçti
13 Mart 2020 18:13		 Şeyma Subaşı'nın sevgilisi kurala uymuyor, ikisi de virüs kapmış olabilir
13 Mart 2020 16:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:03 - İki milyon haneye bin TL 10 günde hesaplarda06:51 - Web Tapu'ya talep yağdı: Dijital ortamda sistem nasıl işliyor?06:50 - ABD'yi sarsan koronavirüs iddiası: İstihbarat ocak ayında uyarmış06:40 - Uzmanlar vatandaşı uyardı: Makarna değil sebze yiyin!06:20 - Sıcaklık yurt genelinde artacak- Haritalı06:10 - Cemaatle namaz kılmak sünnet, insan sağlığını korumak farzdır02:12 - İçişleri Bakanlığı'ndan asker uğurlamalarında sosyal mesafe uyarısı02:00 - Türkiye, test-vaka sayısında, İspanya'ya göre iyi durumda00:57 - Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik00:54 - Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik
00:49 - Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik00:30 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:23 - Uzmanlık eğitimi alan hekimler, virüsle mücadeleye dahil olacak00:02 - 21 Mart 2020'den önemli gündem başlıkalrı23:56 - Yurtlarda karantinada olanlar da sağlık çalışanlarını alkışladı23:55 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklama: Evden çıkmayalım23:50 - İtfaiyecilerden sağlıkçılara 'alkışlı ve sirenli' destek23:45 - TÜDKİYEB: Kırmızı ette sıkıntı yok, tüketicilerimiz rahat olsun
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Uzmanlık eğitimi alan hekimler, virüsle mücadeleye dahil olacak
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Türkiye, test-vaka sayısında, İspanya'ya göre iyi durumda
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik
21 Mart 2020'den önemli gündem başlıkalrı
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik
Sıcaklık yurt genelinde artacak- Haritalı
İçişleri Bakanlığı'ndan asker uğurlamalarında sosyal mesafe uyarısı
Uzmanlar vatandaşı uyardı: Makarna değil sebze yiyin!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
üç çeşit maske için reçete zorunluluğunun getirilmesi 2
konya'da 65 yaş üstü kişilere toplu taşımanın ücretli olması 1
öfke 1
bankalara,kasaplara teker teker girilmesi 1
sağlıkçılar için saat 21,00 de alkış yapılması 4
vaka sayısı binleri geçti 3
tüm özel ve vakıf üniversitelerinin pandemi hastanesi yapılması 1
corona virüs vaka sayısı 4
tadı tuzu kalmamak 1
herkes kendi ohal'ini ilan etsin 4
SON İLANLAR
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam