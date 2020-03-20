Bir kamu şirketi uzaktan çalışmaya başladı

Bir kamu şirketi olan TÜRKSAT, Koronavirüs'ün yayılmasını önlemek amacıyla, 1-27 Mart 2020 tarihleri arasında uzaktan eğitim metoduyla çalışmalarına devam edeceklerini duyurdu.

TÜRKSAT'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Devam eden işler ve projelerle ilgili yerinde çalışmayı gerektiren durumlar ve yedeklilik konularıyla ilgili tüm tedbirler alınarak, herhangi bir aksaklığa mahal verilmeksizin iş sürekliliğinin sağlanması hususunda tüm planlamalar ve görevlendirmeler yapılmıştır" denildi.