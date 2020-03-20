Vatandaşlar 'Açık Kapı' ve 'e-Başvuru' üzerinden hizmet alabilecek
İçişleri Bakanlığı, vatandaşların evlerinde kalarak "Açık Kapı" mobil uygulaması ve "e-Başvuru" üzerinden hizmet alabileceğini bildirdi.
|20 Mart 2020 19:12
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İçişleri Bakanlığı, vatandaşların evlerinde kalarak "Açık Kapı" mobil uygulaması ve "e-Başvuru" üzerinden hizmet alabileceğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar, talep ve başvuru hizmetlerini online yapabilecek.
Vatandaşlar, eğitim, sağlık, gençlik hizmetleri ve sosyal hizmetler gibi 17 farklı alanda 322 konuya ilişkin talep ve önerilerini "Açık Kapı" mobil uygulamasından iletebilecek.
Ayrıca, valilik ve kaymakamlıkla ilgili tüm talep ve başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemini seçmek suretiyle yapabilecek.
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