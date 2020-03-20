Usta öğreticilere ek ders ücreti verilmeyecek

UZMAN ERBAŞLIKTAN MEMURLUĞA GEÇENLER YIPRANMA PAYLARI İÇİN EMEKLİ İKRAMİYESİ ALABİLİRLER Mİ? Uzman erbaşlar ayrıldıklarına bir tazminat almaktadır. Ayrılan uzman erbaşlar memurluğa atandıklarında, uzman erbaş olarak çalıştıkları fiili hizmet sürelerine emekli ikramiyesi alamazlar ancak bunlar yıpranma payı süreleri için emekli ikramiyesi alabilirler.