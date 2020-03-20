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Usta öğreticilere ek ders ücreti verilmeyecek

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü kurslarda ek ders ücreti karşılığı görevlendirilen usta öğreticilere ek ders ücretinin ödenmesinin mümkün olmadığını belirtti.
 20 Mart 2020 19:13
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Usta öğreticilere ek ders ücreti verilmeyecek

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, kurslarda ek ders ücreti karşılığı görevlendirilen usta öğreticilere, fiilen ders görevini yerine getirmediklerinden dolayı, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara göre ek ders ücretinin ödenmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Yazıda, tatil döneminde ek ders ücreti karşılığı görevlendirilen usta öğreticilerin sigorta çıkışlarının yapılmayacağı, tatil bitiminde kursların kaldığı saatten aynı eğiticiler ile devam edeceği belirtildi.

Memurlar.Net - Özel

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