Usta öğreticilere ek ders ücreti verilmeyecek
|20 Mart 2020 19:13
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Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, kurslarda ek ders ücreti karşılığı görevlendirilen usta öğreticilere, fiilen ders görevini yerine getirmediklerinden dolayı, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara göre ek ders ücretinin ödenmesinin mümkün olmadığını belirtti.
Yazıda, tatil döneminde ek ders ücreti karşılığı görevlendirilen usta öğreticilerin sigorta çıkışlarının yapılmayacağı, tatil bitiminde kursların kaldığı saatten aynı eğiticiler ile devam edeceği belirtildi.
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