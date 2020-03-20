Ünlü oyuncu karantinada... Kedisi için çaldı
İngiliz ünlü oyuncu Anthony Hopkins (82), corona virüs salgını sebebiyle kendini evde karantinaya aldı. Evde zaman geçirmek için kedisini piyano çalarak eğlendirdiği görüntüleri yayınladı
|20 Mart 2020 19:35
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|ABD'yi sarsan koronavirüs iddiası: İstihbarat ocak ayında uyarmış
21 Mart 2020 06:50
|Sırbistan'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
20 Mart 2020 20:42
|İngiltere'de restoran ve kafeler kapatıldı
20 Mart 2020 20:24
|İtalya'da bir günde 627 kişi hayatını kaybetti
20 Mart 2020 20:16
|İngiliz uzmanlar: Koronavirüs önlemleri bir yıl devam etmeli
20 Mart 2020 19:22
|Koronavirüsün insan hücresinde yayılışı görüntülendi
20 Mart 2020 18:48
|Koronavirüs paniğinde elleri boş kalan yaşlı adam konuştu
20 Mart 2020 18:41
|Koronavirüsten kurtulma oranı yüzde 90
20 Mart 2020 17:59
|Güney Kore'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 100'e ulaştı
20 Mart 2020 17:49
|Avusturya'da koronavirüs Ulusal Meclise sıçradı
20 Mart 2020 17:34