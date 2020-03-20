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Ünlü oyuncu karantinada... Kedisi için çaldı

İngiliz ünlü oyuncu Anthony Hopkins (82), corona virüs salgını sebebiyle kendini evde karantinaya aldı. Evde zaman geçirmek için kedisini piyano çalarak eğlendirdiği görüntüleri yayınladı
 20 Mart 2020 19:35
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Ünlü oyuncu karantinada... Kedisi için çaldı

Oscarlı ünlü film yıldızı Hopkins, evde karantina altında kedisine piyano çaldığı görüntüleri yayınladı. Kedisinin ve kendisinin sağlıklı olduğunu belirten ünlü yıldız, Niblo sağlıklı olmamı sağlıyor ben de karşılığında piyano çalarak onu eğlendiriyorum dedi.
DHA
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