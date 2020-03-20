MEB'den, işletmelerde staja giden öğrenciler için açıklama

İTALYA'DA KORONAVİRÜS SOKAKTA CAN ALMAYA BAŞLADI İlk olarak Çin'de görülen ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, Avrupa'da en çok İtalya'da can aldı. Ölümcül virüsün bilançocusunun ağırlaştığı İtalya'da bazı insanların sokak ortasında yaşamını yitirdiği anlara ait olduğu iddia edilen videolar sosyal medyanın gündemine oturdu.