MEB'den, işletmelerde staja giden öğrenciler için açıklama
Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim döneminde işletmelerde mesleki eğitime giden öğrenciler için açıklamalarda bulundu.
|20 Mart 2020 19:54
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Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim döneminde işletmelerde mesleki eğitime giden öğrenciler için açıklamalarda bulundu.
Açıklamada, işletmelerin talebi, öğrenci ve velilerin onayları doğrultusunda, işletmelerdeki mesleki eğitim faaliyetlerinin devam edebileceği belirtildi.
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