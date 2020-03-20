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Eski Kars İl Jandarma Komutanı Güngör'e 15 yıl hapis

Kars'ta, FETÖ/PDY'nin darbe girişimine karıştıkları iddia edilen 11 sanığın yeniden yargılandığı davada dönemin İl Jandarma Komutanı Serdar Güngör'e 15 yıl, eski Kars İl Jandarma Komutan Yardımcısı yarbay Kamil Öztürk 20 yıl, diğer 4 sanığa ise 14 yıl 2 ay hapis cezası verildi
 20 Mart 2020 20:08
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Eski Kars İl Jandarma Komutanı Güngör'e 15 yıl hapis

Kars'ta, FETÖ/PDY'nin darbe girişimine karıştıkları iddia edilen ve yeniden yargılanan eski İl Jandarma Komutanı albay Serdar Güngör'ün de aralarında bulunduğu 11 sanıktan 6'sına 20 yıl ila 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar eski Kars İl Jandarma Komutanı Albay Serdar Güngör, eski Kars İl Jandarma Komutan Yardımcısı yarbay Kamil Öztürk, eski İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü binbaşı Ömer Talay, astsubay Murat Aydoğmuş ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

Tutuksuz sanıklar yüzbaşı Ömer Şener, başçavuş Hasan Hüseyin Yılmaz ve sanık avukatları salonda hazır bulundu.

Eski İl Jandarma Komutanı albay Güngör, savunmasında 3 yıldan beri tutuklu olduğunu belirterek, "Kars İl Jandarma Komutanlığından hiç kimse darbeye aktif halde katılmamış haklarında bir soruşturma olmamıştır. Menfaat çatışması yaşadığım sanıklar dışında hakkımda aleyhe bir ifade yoktur, tahliyemi ve beraatimi arz ediyorum." dedi.

Eski Kars İl Jandarma Komutan Yardımcısı yarbay Kamil Öztürk ise beraatini talep ederek, "Saat 03.00'da Kars Emniyet Müdürlüğüyle birlikte ortak devriye yürüttüm, Darbe yanlısı olmadığımı gösteren yaptığım fiillerdir. Kars valisinin Erzurum'dan Kars'a gelmesi için zırhlı araçla emniyetini sağladım, aracın içinde bizzat ben bulundum. Halen tutuklu olmamı hukuken anlayamıyorum." ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Söz alan sanık avukatları da müvekkillerinin FETÖ/PDY ile bağlantısının bulunmadığını, asker olmaları nedeniyle gelen emirleri uyguladıklarını belirterek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti davayı karara bağlayarak, eski İl Jandarma Komutanı albay Serdar Güngör'e "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan 15 yıl hapis cezası verdi.

Heyet, aynı suçtan yargılanan dönemin İl Jandarma Komutan yardımcısı yarbay Kamil Öztürk'e "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan 20 yıl, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Ömer Talay ile astsubay Murat Aydoğmuş'a ise 14 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Heyet, ayrıca daha önceki davada beraat verilen eski Selim İlçe Jandarma Komutanı yüzbaşı Ömer Şener ve eski Üsteğmen Levent Saka'ya 14 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Tutuksuz yargılanan başçavuşlar Hasan Hüseyin Yılmaz ve Bahadır Çetinkaya'ya da 12 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, üzerine atılı suçun vasfı ve mahiyeti, mevcut delil durumu, haklarında hükmolunan ceza dikkate alınarak sanıklar hakkında adli kontrol tedbirlerin uygulanmasına karar verildi. Diğer 5 sanık ise beraat etti.

- Dava süreci

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, daha önce karara bağladığı davada, cezalarında çeşitli nedenlerle indirim ya da artırım yaptığı sanıklardan Güngör ve Öztürk'e "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan 15 yıl, aynı suçtan yargılanan Talay ile Aydoğmuş'a ise 12 yıl 6'şar ay hapis cezası vermişti. Diğer 7 sanığın ise beraatine karar verilmişti.

Kararı değerlendiren Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi ise kararın yeniden incelenmesi gerektiğine işaret ederek, dava dosyasını aynı mahkemeye geri göndermişti. Bunun üzerine sanıkların yeniden yargılanmasına başlanmıştı.
Anadolu Ajansı
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