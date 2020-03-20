Hacettepe Üniversitesi, 30 Mart'tan itibaren uzaktan eğitime geçecek
|20 Mart 2020 20:10
|Yazdır
Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Haluk Özen, "30 Mart'tan itibaren, teorik derslere öncelik verilerek tüm programlarda mümkün olan en fazla sayıdaki ders, adım adım uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak verilecektir." ifadelerini kullandı.
Özen, yaptığı yazılı açıklamada, Hacettepe Üniversitesinin, koronavirüsle mücadele kapsamında eğitim öğretime ara verildiği günden bu yana eğitimin niteliğinden ödün vermeden, aynı zamanda öğrencilerin dönem kaybına yol açmayacak şekilde uzaktan eğitimin de içinde bulunduğu bir eğitim programına odaklandığını belirtti.
Programın sadece 2019-2020 bahar dönemini kapsayacağına işaret eden Rektör Özen, şunları kaydetti:
"Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HUZEM) deneyimi ve birikimi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı alt yapı desteği, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının katkıları ve özellikle öğrencilerin nitelikli eğitimini önceleyen tüm akademik personelimizin özverili çabalarıyla 30 Mart'tan itibaren, teorik derslere öncelik verilerek tüm programlarda mümkün olan en fazla sayıdaki ders, adım adım uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak verilecektir. Ancak yükseköğretimde eğitimin ülkemizin geleceği açısından önemini çok iyi anlayan üniversitemizin, eğitim vizyonu ve Yükseköğretim Kurulunun 19 Mart 2020 tarihli kararı eşliğinde yaz öğretimi kapsamında uzaktan eğitimle verilemeyen, verilip örgün eğitimle pekiştirilmesi gereken ve uygulamalı dersler Kovid-19 salgını sonrasında yaz aylarında gerçekleştirilecektir."
Bu konulardaki gelişmelerin öğrencilerle paylaşılmaya devam edeceğini ifade eden Özen, öğrencilerin ve sevdiklerinin bu dönemi Sağlık Bakanlığının koruma tedbirlerine hassasiyetle uyarak "evde kalıp" sağlıklı ve verimli bir şekilde geçirmelerinin en büyük arzuları olduğunu belirtti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Dezenfektan üreten meslek lisesi, siparişlere yetişemiyor
19 Mart 2020 21:50
|Öğrenciler maske ihtiyacı için harekete geçti
19 Mart 2020 19:27
|İzmirli öğrenciler dezenfektan üretim kapasitesini artırdı
19 Mart 2020 16:36
|Malatya'da öğretmenler koronavirüse karşı maske mesaisinde
19 Mart 2020 15:10
|Ankara Üniversitesi'nde koronavirüs testlerine başlandı
19 Mart 2020 13:58
|YKS adaylarına sınav tarihi uyarısı
19 Mart 2020 12:57
|Okulda yıkanıp tekrar kullanılabilen maske ürettiler
19 Mart 2020 12:53
|Öğretmen ve öğrencilerin 'Çanakkale' klibi duygulandırdı
18 Mart 2020 16:00
|Koronavirüs'ün yayılmasına karşı koruyucu 14 kural
17 Mart 2020 15:11
|Sosyal medyadaki algı operasyonlarına dikkat
17 Mart 2020 11:55